Les dépenses mondiales consacrées à la cybersécurité devraient atteindre 308 milliards de dollars en 2026, soit une progression de 11,8 % sur un an, selon les dernières prévisions du Worldwide Security Spending Guide d’IDC. Le cabinet d’études anticipe la poursuite de cette dynamique avec des dépenses atteignant 430 milliards de dollars en 2029, portées par l’essor des plateformes de sécurité unifiées intégrant l’IA et par la croissance des services associés.

Les logiciels de sécurité resteront de loin le premier poste de dépenses, représentant plus de la moitié du marché mondial. Ils devraient aussi afficher la croissance la plus rapide en 2026, avec +14 %. Les solutions de gestion des identités et des accès, de sécurité des terminaux et d’analyse de sécurité devraient à elles seules concentrer plus de la moitié des investissements logiciels. Les catégories les plus dynamiques seront les plateformes de protection des applications cloud natives (CNAPP), les outils de gestion des identités et des accès et les solutions de sécurité des informations et des données.

« Face à la complexité croissante des menaces, à la pression réglementaire et à l’adoption accélérée de l’IA, les entreprises délaissent les outils de sécurité isolés au profit d’architectures de sécurité plus intégrées et axées sur le renseignement », commente dans un communiqué Monika Soltysik, analyste chez IDC. « Les investissements se concentrent de plus en plus sur les technologies qui améliorent la visibilité, automatisent la réponse et renforcent la protection des identités et des données dans les environnements hybrides et cloud. »

Parmi les services, les services de sécurité gérés devraient connaître la plus forte croissance cette année, les entreprises y voyant un moyen de réduire l’écart entre la complexité croissante de la cybersécurité et la pénurie persistante de compétences internes.

Sur le plan sectoriel, les banques, les administrations, les marchés de capitaux, les télécommunications et la santé devraient constituer les cinq principaux secteurs en matière de dépenses de sécurité cette année, représentant ensemble plus d’un tiers du marché mondial. Les croissances les plus rapides sont attendues dans les marchés de capitaux, les médias et divertissement ainsi que dans les logiciels et services d’information.

Géographiquement, les États-Unis resteront le premier marché mondial avec 150 milliards de dollars de dépenses prévues en 2026, devant l’Europe occidentale (69 milliards de dollars) et la région Asie-Pacifique et Japon (26 milliards de dollars). Les croissances les plus rapides devraient toutefois être observées au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et aux États-Unis.

