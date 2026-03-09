Nscale, la startup britannique spécialisée dans les infrastructures d’IA, annonce une levée de 2 milliards de dollars dans le cadre d’une série C qui valorise l’entreprise autour de 14,6 milliards de dollars. L’opération est conduite par le groupe norvégien Aker ASA et le fonds américain 8090 Industries, avec la participation de précédents investisseurs industriels dont Nvidia, Dell et Nokia. Ce financement doit permettre d’accélérer le déploiement de centres de calcul dédiés à l’IA et d’étendre la plateforme de l’entreprise en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

La société annonce également la nomination de trois nouveaux administrateurs. Nick Clegg (associé chez Hiro Capital et ancien président des affaires internationales de Meta), Susan Decker (CEO de Raftr et ancienne présidente de Yahoo) et Sheryl Sandberg (cofondatrice de Sandberg Bernthal Venture Partners et ancienne directrice des opérations de Meta) font leur entrée au conseil d’administration.

Fondée au Royaume-Uni en 2024 par Josh Payne (photo), Nscale s’est positionnée dès l’origine sur le marché des infrastructures spécialisées dans l’intelligence artificielle. L’entreprise développe une plateforme combinant puissance de calcul GPU, stockage, réseau et logiciels d’orchestration afin de fournir aux éditeurs de modèles et aux entreprises les capacités nécessaires à l’entraînement et à l’inférence de systèmes d’IA. Son ambition est de bâtir un hyperscaler entièrement dédié aux charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Pour soutenir cette stratégie, la société déploie des centres de données fortement équipés en GPU Nvidia, en privilégiant des implantations dans des régions où l’énergie est abondante et compétitive, notamment en Europe du Nord. Elle participe notamment au projet Stargate visant à construire en Europe des infrastructures de calcul destinées à OpenAI, avec des installations prévues au Royaume-Uni et en Norvège capables d’héberger des dizaines de milliers de GPU.

La trajectoire financière de la start-up s’est accélérée au cours de l’année écoulée. En septembre 2025, Nscale avait déjà levé 1,1 milliard de dollars lors d’une série B destinée à financer la construction de ses premières « AI factories ». Quelques jours plus tard, l’entreprise complétait ce financement par une opération de pré-série C de 433 millions de dollars pour préparer son expansion internationale.