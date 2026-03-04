DeepIP, une startup qui développe une plateforme destinée aux cabinets de propriété intellectuelle et professionnels des brevets, a levé 25 millions de dollars lors d’un tour de table de série B. Ce tour de table a été mené par Korelya Capital, le fonds fondé par Fleur Pellerin, et Serena, avec la participation de ses investisseurs historiques Headline et Balderton Capital. Cette opération porte à 40 millions de dollars les fonds levés par l’entreprise en moins d’un an, après un premier tour de 15 millions de dollars en 2025.

DeepIP a été fondée en 2024 par François-Xavier Leduc et Edouard d’Archimbaud (photo), respectivement PDG et directeur technique de Kili Technology, une entreprise spécialisée dans les infrastructures d’IA d’entreprise dont DeepIP est issue. Sa technologie vise à intégrer l’IA à l’ensemble du cycle de vie des brevets : identification des inventions, rédaction, recherche d’antériorité, gestion des procédures ou pilotage des portefeuilles.

« La première vague d’IA dans le domaine des brevets visait à accélérer les tâches individuelles. Or, le travail en matière de brevets est cumulatif. Il s’étend sur des années, implique des équipes et de nombreuses décisions. Nous avons conçu DeepIP pour centraliser ce travail, avec une IA intégrée à l’ensemble du flux de travail, afin que les professionnels n’aient plus à gérer la fragmentation ni à tenir manuellement le contexte », explique François-Xavier Leduc sur le blog de l’entreprise.

La société revendique plus de 400 cabinets d’avocats et équipes de propriété intellectuelle, parmi lesquels Philips, Dexcom ou encore le cabinet d’avocats Greenberg Traurig. Sa plateforme aurait déjà été utilisée pour traiter plus de 40 000 dossiers liés à des dépôts ou à la gestion de brevets.

Les fonds levés doivent permettre à DeepIP d’accélérer son développement international, en particulier aux États-Unis, qui constituent déjà son principal marché. La startup dispose déjà de deux sièges à New York et Paris. Ce financement accélère surtout la mission de l’entreprise, qui est de faire de l’IA une couche de confiance et de premier ordre à chaque étape du cycle de vie des brevets.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Samsung acquiert des licences NFC d’Orange et d’Inside Secure auprès de France Brevets
France Brevets, et sa filiale NFC Technology, ont conclu avec Samsung un accord de licence mondiale de brevet NFC, moyennant le paiement de royalties. Le programme de licence de brevet NFC, entièrement géré par France Brevets...

Apple condamné à payer plus de 500 millions de dollars à un VirnetX
Apple a été condamné par un jury fédéral texan à verser 502,6 millions de dollars à VirnetX pour avoir violé des brevets de cette dernière. Il s’agit d’une affaire compliquée comme bien souvent lorsqu’il s’agit de brevets....

Le numérique et la propriété intellectuelle
Les procès à répétition dans le secteur du numérique – la liste serait bien longue – montrent l’importance croissance de la notion de propriété intellectuelle dans le monde de l’immatériel dans lequel nous sommes immergé....

Télécoms : Huawei fait des chinoiseries juridiques à son compatriote ZTE
Tensions entre les deux champions chinois des équipements télécoms. Huawei accuse ZTE de violation de brevets en Europe et ce dernier réplique par des accusations similaires en Chine....

Apple va devoir verser plus de 302 millions de dollars à VirnetX pour violation de brevets
Apple a été condamné à verser 302,428 millions de dollars à VirnetX pour avoir violé deux brevets de cette dernière. Il s’agit d’une affaire compliquée comme bien souvent lorsqu’il s’agit de brevets. L’affaire remonte à 2010 (comme...