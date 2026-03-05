IA générative, flambée des coûts serveurs, séisme post-VMware, retour du on-prem : rarement l’infrastructure aura autant bougé en si peu de temps. Le mercredi 11 mars à 9h15, ChannelNews réunit en direct les acteurs qui vivent ces mutations pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Inscription gratuite.

Les chiffres donnent le vertige : +90 % sur la DRAM serveur en un trimestre, des hausses de 15 à 20 % annoncées par les grands constructeurs, une virtualisation en pleine recomposition. Pour les intégrateurs, hébergeurs et prestataires de services, 2026 n’est pas une année d’attentisme mais d’arbitrages stratégiques. Où investir ? Quelles architectures privilégier ? Comment accompagner vos clients dans ce nouveau paysage ?

Pour répondre à ces questions, notre émission 01Channel réunira sur le plateau de La Défense des dirigeants qui partagent un point commun : ils prennent ces décisions au quotidien.

Trois tables rondes, trois enjeux clés pour votre activité :

La matinée s’ouvrira sur la question du placement des charges critiques dans un monde hybride. Cloud, on-prem, edge, souveraineté : comment garder le contrôle sans exploser les coûts ? Samuel Pollet (NXO), Cédric Girard (Siium), Bastien Boudot de la Motte (Athéo Ingénierie) et Franck Jordi (SCC) confronteront leurs approches. Suivra un avis d’expert avec Patrice Villemagne (Arrow ECS France) et Alain Cyr (IBM France) sur les leviers technologiques à activer dès maintenant.

Deuxième temps fort : la recomposition des architectures post-VMware. Hausse des coûts de virtualisation, montée de l’open source, conteneurisation — faut-il accélérer le basculement vers des environnements composables ? Aurélien Minkhar (Komposite) et Patricio Londero (Virtua-Network) rejoindront Bastien Boudot de la Motte et Franck Jordipour partager leurs retours terrain.

Dernière séquence : les data centers sous pression. L’IA diffuse impose une montée en densité inédite, dans un contexte d’électricité chère et d’exigences carbone croissantes. Benoît Mercier (KDDI France), Damien Desanti (Phocea DC) et Franck Jordi (SCC) décrypteront les nouvelles équations économiques et techniques.

Pourquoi vous inscrire ? Parce que les décisions d’infrastructure que vous prenez aujourd’hui engagent votre activité pour les trois à cinq prochaines années. Cette matinée vous donnera les clés pour arbitrer entre cloud, on-prem et edge, anticiper l’impact réel de l’IA sur vos infrastructures, et identifier les alternatives crédibles dans le monde post-Broadcom.

Réservez dès maintenant votre place gratuite : https://matinales.channelnews.fr/matinale11-mars-2026

Rendez-vous le mercredi 11 mars à 9h15 en direct — le replay sera également disponible pour les inscrits.