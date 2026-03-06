Le Cigref, ISACA France et l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI) viennent de lancer MAGNum 2026, un nouveau référentiel destiné à évaluer et piloter la gouvernance du numérique dans les organisations. Ce modèle de maturité et d’audit prend la relève du Guide d’Audit de la Gouvernance du Système d’Information (GAGSI), utilisé depuis près de quinze ans comme référence pour l’audit des systèmes d’information.

Avec MAGNum, les trois organisations souhaitent dépasser la logique d’un simple guide de bonnes pratiques. Le nouveau référentiel introduit une approche structurée d’évaluation de la maturité numérique, permettant aux organisations de se situer sur une échelle de 1 à 5. L’objectif est d’aider les entreprises à mesurer leur niveau de gouvernance, identifier leurs axes de progrès et suivre l’évolution de leurs pratiques dans le temps.

Le modèle intègre également les enjeux qui structurent aujourd’hui la transformation numérique : montée en puissance de l’intelligence artificielle, exigences accrues en matière de cybersécurité et de conformité réglementaire, ou encore prise en compte des dimensions de responsabilité et de durabilité liées au numérique. Il vise ainsi à aligner plus étroitement la gouvernance numérique avec la stratégie globale de l’organisation.

MAGNum s’articule autour de 13 vecteurs de gouvernance, couvrant notamment la stratégie, l’innovation, la gestion des risques, la gouvernance des données, l’architecture, la gestion de projets ou encore la maîtrise des prestataires et des budgets IT. Pour chacun de ces axes, le référentiel propose des critères d’évaluation permettant d’apprécier le niveau de maturité d’une organisation.

Pensé comme un outil opérationnel, le dispositif s’accompagne d’un mécanisme d’auto-évaluation permettant de calculer des scores de maturité et de visualiser les résultats sous forme de radars. Cette représentation doit faciliter le dialogue entre directions générales, DSI, métiers et fonctions d’audit afin de prioriser les actions d’amélioration.

Fruit d’un travail collaboratif réunissant une soixantaine d’experts issus des trois associations professionnelles, MAGNum marque aussi une évolution de perspective. En élargissant la réflexion de la gouvernance des systèmes d’information à celle du numérique dans son ensemble, il ambitionne de devenir un outil de pilotage de la transformation numérique et un langage commun entre dirigeants, responsables IT et auditeurs.