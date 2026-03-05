L’hébergeur infogéreur francilien Safeo déploie sa propre salle blanche dans le datacenter multi-opérateurs Nation Data Center (NDC) de Rennes. En hébergeant les données de sa clientèle sur ses propres équipements, Safeo entend assurer le contrôle complet de ses installations.

« Cette implantation illustre l’engagement de SAFEO pour la souveraineté numérique et la proximité régionale, tout en consolidant son réseau national de six datacenters certifiés ISO 27001 et HDS », souligne Christophe Plessis, co-fondateur de Safeo en 2014. Les cinq autres datacenters sont situés en Île-de-France.

Safeo structure son offre autour de l’hébergement souverain et de la cybersécurité managée. L’entreprise propose également des solutions de continuité d’activité reposant sur un cloud privé français pour les infrastructures critiques. Depuis 2024, elle offre aussi un dispositif de cybersécurité managée intégrant un EDR/EPP/ASM souverain basé sur la technologie Harfanglab (certifiée par l’Anssi) et un SOC managé 24/7 en France.

Pour mémoire, Safeo a obtenu la double certification ISO 27001 (Sécurité de l’Information) et HDS (Hébergement des Données de Santé) en 2022. Elle a reçu la médaille de Bronze EcoVadis pour sa démarche RSE en 2025. L’entreprise a rejoint le groupement français Hexatrust le mois dernier.

