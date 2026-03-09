Nouveau départ professionnel pour Hervé Solus : il débute dès aujourd’hui au poste de CEO du Groupe Berger-Levrault, un éditeur français de logiciels de gestion auprès des collectivités territoriales, du secteur sanitaire et médico-social, de la GMAO et de l’éducation. Avant de devenir un éditeur de logiciels, Berger-Levrault était un éditeur-imprimeur fondé entre la fin du 17ème siècle et le début du 18ème siècle. Le Groupe est à présent implanté en Europe, au Maroc et au Canada. Il compte 40.000 clients environ dans le monde.

Son nouveau patron a pour ambition d’orienter le Groupe Berger-Levrault vers un modèle de solutions numériques privilégiant l’intelligence artificielle (‘IA-first’).

Hervé Solus a commencé une carrière d’entrepreneur à 19 ans, après l’obtention d’un Executive MBA à HEC. Entre avril et septembre 2025, il a occupé le poste de directeur général de la division mid-market & enterprise business du lyonnais Cegid. Il a également fait partie du comité exécutif de Cegid qu’il a rejoint en octobre 2022, suite au rachat de Digitalrecruiters, l’éditeur d’une plateforme cloud de gestion du recrutement qu’il a co-fondé en 2015.