La phase de consolidation qui a suivi le rapprochement de Nomotech et VoIP Telecom en 2023 et les acquisitions d’Ordago et de Micro Info Expert (MIE) dans la foulée arrive à sa fin et Stelogy est désormais prêt à renouer avec une croissance soutenue. Tel est le message de Jean-Philippe Poirault, arrivé à la tête de l’opérateur en juin 2025 pour le redresser et le transformer. Sa stratégie : enrichir son métier historique de télécoms avec des services IT et de cybersécurité, exploiter davantage les données de ses clients et surtout accélérer la verticalisation de ses offres.

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