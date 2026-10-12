La phase de consolidation qui a suivi le rapprochement de Nomotech et VoIP Telecom en 2023 et les acquisitions d’Ordago et de Micro Info Expert (MIE) dans la foulée arrive à sa fin et Stelogy est désormais prêt à renouer avec une croissance soutenue. Tel est le message de Jean-Philippe Poirault, arrivé à la tête de l’opérateur en juin 2025 pour le redresser et le transformer. Sa stratégie : enrichir son métier historique de télécoms avec des services IT et de cybersécurité, exploiter davantage les données de ses clients et surtout accélérer la verticalisation de ses offres.