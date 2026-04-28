L’ESN Spie ICS, filiale de Spie, finalise l’intégration du groupe parisien de services numériques Artemys, après avoir signé un contrat d’acquisition en décembre dernier.

« Notre volonté était de nous associer à un acteur qui partage notre vision de l’accompagnement client dans la durée et de la qualité de service », commente Boris Gunther, co-fondateur et directeur associé d’Artemys. « Ce rapprochement nous ouvre de nouvelles opportunités et nous permet de développer ensemble une offre plus complète ».

Fondée en 1989, la société Artemys est spécialisée dans la conception, la gestion et la transformation des systèmes d’information. Fort d’un réseau de plus de 300 partenaires et de 420 collaborateur·rice·s en France et en Belgique, le groupe parisien est fortement implanté en Ile-de-France mais aussi en Normandie. Il dispose d’une expertise dans les services financiers, l’énergie et le luxe. Spie ICS complète ainsi son maillage territorial de 60 agences et son portefeuille de clients publics et privés.

« Au-delà de la complémentarité de nos offres, nous souhaitons, aux côtés d’Artemys, continuer d’être à la pointe des technologies et nous inscrire durablement chez nos clients comme partenaire de confiance », ajoute Delphine Ferrier, récemment nommée directrice générale de Spie ICS. Pour illustrer cette complémentarité, le communiqué précise que Spie ICS déploie chez ses clients son Hub IA, une plateforme d’intelligence artificielle générative sécurisée développée par ses équipes, tandis qu’Artemys intègre l’IA au plus près des processus et applications métiers de ses clients.

Pour rappel, Spie ICS occupe la 19ème place du dernier classement des 50 ESN & ICT les plus performantes en France. Avec cette acquisition, les effectifs de Spie ICS s’élèvent désormais à 3.600 personnes.