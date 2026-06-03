La start-up grenobloise Quobly finalise un tour de table de série A de 115 millions d’euros pour accélérer son projet d’ordinateur quantique. Créée en 2022 par Maud Vinet et Tristan Meunier, Quobly (ex-Siquance) est une spin-off du CEA-Leti et du CNRS.

« Avec cette série A, nous accélérons le déploiement de nos premiers systèmes commerciaux et construisons une plateforme quantique conçue pour s’intégrer aux infrastructures informatiques existantes », explique Maud Vinet, la CEO de Quobly, dans un communiqué (cf. photo). « Notre objectif est de rendre le calcul quantique déployable, scalable et exploitable dans des environnements industriels actuels ».

La levée de fonds a été menée par Bpifrance, la société suisse Sealsq et STMicroelectronics, avec la participation du Conseil européen de l’innovation (Fonds EIC), de Blast, d’Air Liquide Venture Capital, et de son investisseur historique Innovacom.

La start-up – qui développe un prototype de puce quantique basée sur des qubits de spin gravés sur silicium en technologie FD-SOI 28 nm – avait déjà réalisé un premier tour de table au cours de l’été 2023.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Marché des serveurs : HPE recule, Dell EMC progresse
Le marché mondial des serveurs poursuit sa glissade au premier trimestre. Il recule en valeur de 4,5% sur un an et en termes de livraisons de 4,2% indique la dernière étude de Gartner sur le...

Pour Gartner les livraisons de PC ont baissé au quatrième trimestre
Après six trimestres consécutifs de hausse, le marché mondial du PC a enregistré une baisse de 5% au quatrième trimestre 2021 selon Gartner avec 88,4 millions d’unités livrées. Sur l’ensemble de l’année, il affiche toutefois...

Le marché des serveurs recule de 4% en valeur au deuxième trimestre
Les ventes mondiales de serveurs ont progressé de 4% en volumes au deuxième trimestre, avec 2,4 millions d’unités livrées, mais ont reculé de 3,8% en valeur, à 12,35 milliards de dollars, selon les estimations de...

La forte reprise du marché des serveurs profite à Lenovo… et aux mainframes
 » Le premier trimestre marque un excellent départ de l’année 2015, avec la plus forte croissance des livraisons enregistrée depuis le troisième trimestre 2010, lorsque le marché est sorti de la récession « , constate Adrian...

HPE conserve sa première place sur le marché des serveurs en Europe, Moyen-Orient et Afrique
Alors qu’il s’est fait supplanter par Dell EMC à l’échelle mondiale au premier trimestre 2018, HPE peut se consoler en faisant valoir qu’il conserve sa première place sur le marché européen des serveurs. Sur le...