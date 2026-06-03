La start-up grenobloise Quobly finalise un tour de table de série A de 115 millions d’euros pour accélérer son projet d’ordinateur quantique. Créée en 2022 par Maud Vinet et Tristan Meunier, Quobly (ex-Siquance) est une spin-off du CEA-Leti et du CNRS.

« Avec cette série A, nous accélérons le déploiement de nos premiers systèmes commerciaux et construisons une plateforme quantique conçue pour s’intégrer aux infrastructures informatiques existantes », explique Maud Vinet, la CEO de Quobly, dans un communiqué (cf. photo). « Notre objectif est de rendre le calcul quantique déployable, scalable et exploitable dans des environnements industriels actuels ».

La levée de fonds a été menée par Bpifrance, la société suisse Sealsq et STMicroelectronics, avec la participation du Conseil européen de l’innovation (Fonds EIC), de Blast, d’Air Liquide Venture Capital, et de son investisseur historique Innovacom.

La start-up – qui développe un prototype de puce quantique basée sur des qubits de spin gravés sur silicium en technologie FD-SOI 28 nm – avait déjà réalisé un premier tour de table au cours de l’été 2023.