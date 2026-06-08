Provectio enregistre un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros en 2025, en forte croissance par rapport aux 6,4 millions d’euros de CA réalisés en 2024. L’ESN rennaise se spécialise dans l’informatique prédictive, avec des solutions en infrastructure réseau, cybersécurité, cloud computing, télécommunications et des services IT managés. Elle explique en partie sa croissance du dernier exercice annuel par la montée en puissance de ses offres de cybersécurité, de cloud public autour de MS 365 et de téléphonie, notamment grâce à un partenariat conclu avec Yeastar. Elle anticipe une trajectoire similaire en 2026.

« La pertinence de nos offres pensées pour répondre aux attentes des PME est un réel différenciateur qui nous permet d’accompagner durablement nos clients dans l’évolution de leurs SI », affirme Maxime Charlès, le président de Provectio (cf. photo), dans un communiqué.

Provectio revendique une cinquantaine de collaborateur·rice·s pour une clientèle de 500 PME en Bretagne, en Pays de Loire, en Normandie et en région Centre. Elle a acquis CTL informatique en janvier 2026 et compte développer des parts de marché dans la région Centre-Val de Loire. Fondée à Saint-Avertin, près de Tours, en 1984, CTL informatique bénéficie d’une expertise autour des solutions dédiées aux métiers de l’expertise comptable.

Plus récemment, Provectio a noué un partenariat avec l’association Ordi Grand Ouest pour le recyclage et le réemploi du matériel en fin d’usage de sa clientèle.