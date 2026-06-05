Le groupe SII prévoit de recruter 1.600 personnes en France en 2026. Un niveau légèrement supérieur aux 1.500 postes ouverts l’an dernier, mais toujours inférieur aux volumes annoncés en 2024 (1.800) et en 2023 (2.180), dans un marché des ESN nettement ralenti.

Ces recrutements doivent accompagner les projets clients de l’ESN dans ses principaux secteurs d’activité : défense, aéronautique, spatial, télécommunications, banque-assurance, énergie, transport, retail et industrie. Les postes visés concernent principalement des ingénieurs et consultants en CDI, dans l’ingénierie et le conseil en technologies. Les expertises recherchées couvrent notamment le développement logiciel, l’infrastructure et le cloud, le DevOps, la data et l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les systèmes embarqués, l’ingénierie système, le test, la modélisation, la simulation, le manufacturing, la qualité et l’électronique. La majorité des postes s’adresse à des profils expérimentés, mais SII prévoit aussi d’accueillir environ 150 alternants et stagiaires en fin d’études.

La campagne sera répartie entre le siège, les 11 agences régionales du groupe et ses filiales spécialisées, en ligne avec le modèle de proximité mis en avant par SII. La région parisienne concentrera plus de 350 postes, auxquels s’ajoutent des opportunités à Bourges, Rouen et Orléans. Dans l’Ouest, plus de 240 recrutements sont prévus à Rennes, Nantes, Brest, Lannion, Caen, Le Mans, Niort et Tours. Le Sud-Ouest représentera le principal bassin de recrutement, avec 365 postes ouverts à Toulouse, Bordeaux et Pau. SII prévoit également 250 recrutements dans le Sud-Est, notamment à Lyon, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Grenoble, Clermont-Ferrand, Montpellier, Toulon et Valence, ainsi que 95 postes dans le Nord-Est, à Lille, Strasbourg, Metz et Nancy. Environ 40 opportunités seront enfin proposées au sein de Metanext et SII Solutions.

« Notre ambition est de poursuivre notre développement tout en restant alignés sur nos expertises et les besoins concrets de nos clients », déclare Maud Lorant, directrice du recrutement du groupe SII, qui inscrit ces embauches dans une logique de « croissance maîtrisée ».

Le groupe aborde cette campagne après avoir réalisé 1,192 Md€ de chiffre d’affaires sur son exercice 2025/2026, clos au 31 mars, contre 1,140 Md€ un an plus tôt, soit une progression d’environ 4,6%. Une performance à comparer au recul de 1,8% du marché français des ESN en 2025 mesuré par Numeum, qui anticipe toutefois un retour progressif à la croissance en 2026. SII était classé à la 26ème position du classement 2025 des ESN & ICT de Numeum, avec un chiffre d’affaires en France de 455.840 euros.