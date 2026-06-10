En redressement judiciaire depuis le 13 mars 2026, la société Centum T&S  (Technologies et Solutions) est reprise par le fabricant de missiles MBDA, en ce qui concerne les activités des sites d’Ecully (métropole de Lyon), Moirans et Palaiseau, et par l’ESN SII pour les activités des sites de Toulouse et de la filiale belge. 

Centum T&S est reconnue pour son expertise en ingénierie électronique et en bancs de test. La reprise de la société vise à assurer la continuité des activités, la préservation de l’emploi et la pérennité industrielle. Ainsi, 200 collaborateur·rice·s de Centum T&S vont rejoindre les équipe de MBDA et 40 intégreront celles du groupe SII. 

L’opération étend la présence de MBDA en Auvergne-Rhône-Alpes tandis qu’elle renforce  l’offre d’ingénierie du groupe SII dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial, de la défense, du transport et de l’industrie.

Pour rappel, le groupe SII a récemment annoncé recruter 1.600 personnes en France en 2026.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Rétrospective 2010 : Défaillances, la dégradation est stopée mais la sinistralité reste élevée
Le nombre de défaillances sur l’année 2010 dans le secteur IT devrait s’afficher en recul d’environ 1% par rapport à 2009. Un mieux loin de compenser l’augmentation de 10% constatée en 2010....

Les acquisitions du 1er semestre qui ont suscité le plus d’intérêt
En marge des méga-opérations de croissance externe réalisées par les ténors mondiaux de l’informatique, plusieurs acquisitions, peut-être de moindre envergure mais impliquant...

SII prévoit 1.600 recrutements en France en 2026
Le groupe SII prévoit de recruter 1.600 personnes en France en 2026. Un niveau légèrement supérieur aux 1.500 postes ouverts l’an dernier, mais toujours inférieur aux volumes annoncés en 2024 (1.800) et en 2023 (2.180),...

SII muscle sa maîtrise d’oeuvre en rachetant l’espagnol Concatel
La société de services poursuit sa politique d’acquisitions à l’international en rachetant son homologue espagnol Concatel. Elle espère ainsi péréniser sa collaboration avec EADS....

SII remporte une victoire dans l’affaire Feel Europe mais ce n’est pas fini
SII vient de gagner une bataille dans le litige hérité du rachat de Feel Europe en février 2017 qui l’opposait au liquidateur de l’une de ses anciennes filiales : TPG-IT. Créée pour loger les actifs de...