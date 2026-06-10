En redressement judiciaire depuis le 13 mars 2026, la société Centum T&S (Technologies et Solutions) est reprise par le fabricant de missiles MBDA, en ce qui concerne les activités des sites d’Ecully (métropole de Lyon), Moirans et Palaiseau, et par l’ESN SII pour les activités des sites de Toulouse et de la filiale belge.

Centum T&S est reconnue pour son expertise en ingénierie électronique et en bancs de test. La reprise de la société vise à assurer la continuité des activités, la préservation de l’emploi et la pérennité industrielle. Ainsi, 200 collaborateur·rice·s de Centum T&S vont rejoindre les équipe de MBDA et 40 intégreront celles du groupe SII.

L’opération étend la présence de MBDA en Auvergne-Rhône-Alpes tandis qu’elle renforce l’offre d’ingénierie du groupe SII dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial, de la défense, du transport et de l’industrie.

Pour rappel, le groupe SII a récemment annoncé recruter 1.600 personnes en France en 2026.