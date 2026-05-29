L’hébergeur et infogéreur breton Ecritel publie une déclaration d’écoconception qui se conforme au volet Hébergement (chapitre 8) du RGESN.

Pour rappel, le RGESN désigne un référentiel général d’écoconception de services numériques. C’est un document de référence qui vise à réduire la consommation de ressources informatiques et énergétiques. A ce jour, il n’est pas obligatoire et repose sur la volonté des entreprises et institutions d’être exemplaires. Le RGESN a été élaboré en 2024 par l’Arcep et l’Arcom, en lien avec l’ADEME, la DINUM, la CNIL et l’INRIA.

« Le RGESN est un outil de progrès, pas un label. Nous publions nos résultats réels, avec nos forces et nos axes d’amélioration, c’est ainsi que nous concevons une démarche RSE crédible dans le temps », commente Julien Mellul, le directeur général d’Ecritel. Ce dernier estime qu’un hébergeur doit être capable de documenter et prouver ses pratiques environnementales.

Ecritel affirme avoir auto-évalué l’ensemble de ses datacenters en Île-de-France entre novembre 2025 et janvier 2026. Parmi les critères d’évaluation : la longévité maximisée des équipements, le recours au matériel reconditionné et les traitements décalés hors pics énergétiques. Les scores obtenus s’échelonnent entre 79% et 90%, d’après Ecritel.

Ecritel est déjà certifié HDS, ISO 27001, ISAE 3402 SOC2, PCI DSS. En début d’année, l’hébergeur opérait 12 datacenters en région parisienne, aux Antilles et en Polynésie. La société emploie 250 collaborateur·rice·s et a réalisé un chiffre d’affaires de 34 M€ en 2024. En janvier 2026, Ecritel a racheté l’hébergeur varois Hileo, après l’acquisition de l’hébergeur parisien SimpleRezo en juillet dernier.