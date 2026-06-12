LDLC repasse dans le vert. Le groupe lyonnais de distribution informatique et high-tech a publié un résultat net part du groupe de 10,2 M€ pour son exercice 2025-2026 clos fin mars, contre une perte de 10,9 M€ un an plus tôt. Comme déjà annoncé en mai, son chiffre d’affaires consolidé progresse de 3,7% à 554,1 M€ (+3,3% à périmètre constant).

Le redressement est surtout visible dans les marges. La marge brute atteint 135,6 M€, en hausse de 20%, soit un taux de 24,5%, contre 21,1% lors de l’exercice précédent. L’excédent brut d’exploitation ressort à 24,2 M€, contre 1,5 M€ un an plus tôt, tandis que le résultat d’exploitation redevient positif à 15,5 M€.

LDLC attribue cette amélioration à l’évolution du mix d’activité, à la montée en puissance de la marketplace Rue du Commerce, au travail réalisé sur les achats et aux mesures de rationalisation des coûts engagées ces deux dernières années. Le plan de restructuration de l’an dernier, effectif depuis juillet 2025, s’est notamment traduit par une baisse de 8,2% des charges de personnel.

Cette amélioration de la rentabilité s’accompagne toutefois d’une hausse de l’endettement. La sécurisation des stocks dans un contexte de hausse des prix a fait progresser le besoin en fonds de roulement, conduisant à un flux de trésorerie d’exploitation négatif de 32,1 M€. La dette financière nette ressort à 42,2 M€ au 31 mars 2026, contre 6,1 M€ un an plus tôt.

Le groupe proposera à son assemblée générale du 25 septembre le versement d’un dividende de 0,73 € par action. Pour l’exercice en cours, LDLC anticipe un recul significatif de son chiffre d’affaires, en raison du décalage de nouveaux produits porteurs vers fin 2027 et d’un environnement tarifaire susceptible de peser sur la demande. Il vise néanmoins le maintien d’une rentabilité solide et relève d’un point sa fourchette de marge brute normative, désormais fixée entre 22% et 23%.

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