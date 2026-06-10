La consommation électrique des datacenters continue de s’accélérer sous l’effet de l’intelligence artificielle. Selon Gartner, elle devrait atteindre 565 TWh dans le monde en 2026, contre 447 TWh en 2025, soit une hausse de 26 % en un an. Le cabinet attribue cette progression à la montée en charge des charges de travail d’IA, de plus en plus consommateurs de puissance de calcul.

La demande de puissance des datacenters devrait ainsi passer de 104 GW en 2025 à 132 GW en 2026, puis grimper jusqu’à 290 GW à l’horizon 2030. À cette échéance, leur consommation électrique mondiale dépasserait 1.200 TWh, faisant de l’accès à l’énergie un facteur de contrainte majeur pour le développement de nouvelles capacités.

Les serveurs optimisés pour l’IA sont au cœur de cette inflexion. Gartner estime qu’ils représenteront 31 % de la consommation électrique des datacenters en 2026. Leur consommation passerait de 95 TWh en 2025 à 175 TWh en 2026, puis 258 TWh en 2027, date à laquelle elle dépasserait celle des serveurs conventionnels. Dans le même temps, la consommation liée au refroidissement et aux autres équipements d’infrastructure atteindrait 195 TWh en 2026, contre 159 TWh en 2025.

En France, RTE confirme aussi que la montée en puissance des datacenters devient un sujet structurant pour le réseau électrique. Le gestionnaire estime qu’environ 300 datacenters sont déjà présents sur le territoire en 2026, pour une consommation d’environ 10 TWh, soit près de 2 % de la consommation électrique nationale. Huit d’entre eux sont directement raccordés au réseau haute et très haute tension de RTE, pour une puissance cumulée de 800 MW.

Dans son Bilan prévisionnel 2025-2035, RTE anticipe une progression de cette consommation à 15-20 TWh en 2030, puis 23-28 TWh en 2035, soit environ 4 % de la consommation française. Au point médian, cela représente une croissance annuelle moyenne d’environ 11 % entre 2026 et 2035. En mai 2026, RTE indiquait par ailleurs avoir réservé près de 18 GW de capacité pour environ 80 projets de datacenters, contre environ 5 GW fin 2024.