Palo Alto Networks a publié un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre fiscal 2026, clos le 30 avril, en hausse de 31% sur un an. Cette progression intègre 388 millions de dollars de revenus apportés par CyberArk et Chronosphere, deux acquisitions finalisées au cours des derniers mois. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 0,85 dollar, au-dessus des attentes du marché.

La rentabilité comptable reste en revanche pénalisée par cette politique d’acquisitions. Le groupe californien affiche une perte nette GAAP de 177 millions de dollars, contre un bénéfice net de 262 millions un an plus tôt. Au trimestre précédent, Palo Alto Networks avait déjà prévenu que l’intégration de CyberArk et Chronosphere pèserait à court terme sur ses bénéfices, tout en renforçant son positionnement sur la sécurité des identités, l’observabilité et les nouveaux usages liés à l’IA.

La dynamique commerciale reste soutenue. L’ARR des offres Next-Generation Security progresse de 60% sur un an, à 8,1 milliards de dollars, dont 1,6 milliard lié à CyberArk et Chronosphere. Les obligations de performance restantes atteignent 18,4 milliards de dollars, en hausse de 36%.

Lors de la conférence avec les analystes, Nikesh Arora a insisté sur l’accélération de la demande autour de la sécurité de l’IA, avec les craintes entourant des modèles de pointe comme Mythos. Le PDG a indiqué que plus de 1.200 clients avaient sollicité Palo Alto Networks sur ce sujet et que l’éditeur avait déjà tenu 800 réunions en six semaines. Il a justifié cet intérêt par le passage de l’IA de la phase d’expérimentation à celle de la production dans les entreprises, mais aussi par l’accélération des attaques, les chercheurs de son laboratoire Unit 42 ayant simulé une campagne de ransomware complète en 25 minutes.

Cette demande conduit le groupe à revoir ses objectifs à la hausse. Pour son quatrième trimestre fiscal, Palo Alto Networks vise désormais un chiffre d’affaires compris entre 3,34 et 3,35 milliards de dollars, soit une croissance attendue de 32%. Sur l’ensemble de l’exercice 2026, il anticipe entre 11,41 et 11,42 milliards de dollars de revenus, contre 11,28 à 11,31 milliards annoncés au trimestre précédent, et un bénéfice ajusté par action compris entre 3,77 et 3,79 dollars.