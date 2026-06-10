À l’occasion de sa conférence Zenith Live 2026 à Las Vegas, Zscaler a présenté plusieurs innovations destinées à sécuriser les usages d’IA agentique en entreprise. L’éditeur fait évoluer les capacités de sa plateforme Zero Trust pour les agents IA, pour couvrir à la fois leur connexion, leur accès aux données et leur exécution sur les terminaux.

Zscaler estime que les outils de sécurité traditionnels ne sont pas adaptés à ces nouveaux usages, les agents IA pouvant agir de façon autonome, créer des sous-agents, utiliser des identités éphémères et accéder à des ressources à vitesse machine.

Pour y répondre, l’éditeur enrichit sa plateforme Zero Trust Exchange avec deux nouvelles briques : AI Broker, destiné à sécuriser les communications entre agents et à contrôler leurs droits d’accès, et Endpoint AI Security, conçu pour détecter et bloquer les menaces liées à l’IA sur les postes de travail, navigateurs, extensions et outils IA locaux.

Zscaler introduit aussi AI Access Graph, issu de l’acquisition de Symmetry Systems, pour cartographier les relations entre identités, applications, modèles, agents IA et sources de données, et appliquer des politiques de moindre privilège.

Ces annonces prolongent le lancement d’AI Protect en janvier, avec de nouvelles fonctions de découverte des actifs IA, de contrôle des interactions avec les applications GenAI, d’analyse des bases de code agentiques et de red teaming des serveurs MCP. La solution aurait déjà dépassé les 100 M$ de réservation selon l’éditeur.

Zcaler annonce par ailleurs une extension de son initiative AI-Guardian, lancée initialement avec de grands intégrateurs mondiaux et désormais ouverte à un écosystème de partenaires technologiques. En s’alliant à des acteurs comme AWS, Google Cloud, OpenAI, Databricks, CoreWeave, Equinix, Glean ou Saviynt, l’éditeur veut permettre à sa plateforme Zero Trust Exchange d’échanger davantage de signaux de sécurité, de contexte d’identité et de politiques de contrôle avec les environnements IA déjà déployés.