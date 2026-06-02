Le cabinet Pierre Audoin Consultants (PAC) a publié son classement des dix premières sociétés de services IT en France en 2025. 10,9% de croissance en 2022, 8,3% en 2023, -0,2% en 2024 et -1,8% en 2025 : le marché des services IT a été pénalisé l’an dernier par un contexte économique incertain, des budgets sous pression et des arbitrages d’investissement de plus en plus défavorables aux prestations de services traditionnelles. Les six premières ESN du top 10 de PAC enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires en France en 2025, tout comme 7 des 10 premières grandes entreprises en France.

D’après l’analyste, les grandes ESN ont davantage souffert en 2025 que les petites car elles adressent très majoritairement des grands comptes. Cette tendance était déjà identifiée par le cabinet d’études l’an passé.

Capgemini conserve la première position du classement, loin devant les autres ESN. Le groupe accuse toutefois un recul de son chiffre d’affaires de -3,7% en France.

Sopra Steria maintient également sa seconde place, avec un recul estimé de son chiffre d’affaires de « seulement » -1,1%. « Le groupe a renoué avec la croissance au quatrième trimestre grâce, notamment, à une amélioration de l’activité dans le secteur aéronautique et une forte dynamique dans le secteur public », commente PAC.

Accenture conserve également la troisième marche du podium, avec une très légère baisse de son chiffre d’affaires (-0,8%).

Orange Business reste quatrième, avec une légère décroissance sur les services IT mais Orange Cyberdefense enregistre une croissance de plus de 6% en 2025.

Atos demeure en 5ème position. En revanche, son chiffre d’affaires a reculé de -11,7% sur les services IT en France en 2025, d’après PAC. CGI maintient sa 6ème position.

La surprise vient d’Alten qui entre dans le Top 10 en 7ème position, avec une hausse de son CA de 4%.

Inetum passe de la 7ème à la 8ème place du classement, avec un recul de ses revenus de -6,5%

Neurones maintient sa 9ème position tout en affichant la plus forte croissance (+6%) des 10 ESN du top, largement supérieure à celle de l’an dernier (+2%)

Enfin, IBM remplace Thalès à la 10ème place du classement.