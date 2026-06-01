Dell Technologies a publié des résultats trimestriels très supérieurs aux attentes, portés par l’explosion de la demande en infrastructures d’intelligence artificielle. Pour son premier trimestre fiscal 2027, clos le 1er mai, le groupe texan a dégagé un chiffre d’affaires record de 43,8 milliards de dollars, en hausse de 88% sur un an. Son bénéfice net a atteint 3,44 milliards de dollars, contre 965 millions un an plus tôt, tandis que le bénéfice par action ajusté a plus que triplé, à 4,86 dollars.

La dynamique vient d’abord de l’activité Infrastructure Solutions Group, dont les revenus ont bondi de 181%, à 29 milliards de dollars. Les serveurs optimisés pour l’IA représentent désormais à eux seuls 16,1 milliards de dollars de revenus trimestriels, soit une progression de 757% sur un an. Dell indique avoir enregistré 24,4 milliards de dollars de commandes de serveurs IA sur le trimestre. Les serveurs traditionnels et le réseau progressent également fortement (+92%, à 8,5 milliards), tandis que le stockage gagne 8%, à 4,3 milliards.

L’activité PC se porte bien aussi. La division Client Solutions Group affiche une croissance de 17%, à 14,6 milliards de dollars, tirée par le segment professionnel, en hausse de 18% à 13 milliards de dollars. Le grand public progresse plus modestement, de 9%, à 1,6 milliard.

Fort de cette accélération, Dell a relevé très nettement ses objectifs annuels. Le groupe vise désormais un chiffre d’affaires compris entre 165 et 169 milliards de dollars sur l’exercice fiscal 2027, soit 167 milliards au point médian (+47%), contre 138 à 142 milliards précédemment. Il anticipe aussi environ 60 milliards de dollars de revenus dans les serveurs IA sur l’ensemble de l’exercice (+144%), contre 50 milliards auparavant, et un bénéfice par action ajusté annuel de 17,90 dollars au point médian (+74%).

Ces annonces ont été saluées en Bourse. L’action Dell a bondi de plus de 30% au lendemain de la publication et affiche désormais une hausse de l’ordre de 260% depuis le début de l’année. Le mouvement a également soutenu d’autres fabricants de serveurs IA, comme Super Micro Computer et Hewlett Packard Enterprise.