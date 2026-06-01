Dell Technologies a publié des résultats trimestriels très supérieurs aux attentes, portés par l’explosion de la demande en infrastructures d’intelligence artificielle. Pour son premier trimestre fiscal 2027, clos le 1er mai, le groupe texan a dégagé un chiffre d’affaires record de 43,8 milliards de dollars, en hausse de 88% sur un an. Son bénéfice net a atteint 3,44 milliards de dollars, contre 965 millions un an plus tôt, tandis que le bénéfice par action ajusté a plus que triplé, à 4,86 dollars.

La dynamique vient d’abord de l’activité Infrastructure Solutions Group, dont les revenus ont bondi de 181%, à 29 milliards de dollars. Les serveurs optimisés pour l’IA représentent désormais à eux seuls 16,1 milliards de dollars de revenus trimestriels, soit une progression de 757% sur un an. Dell indique avoir enregistré 24,4 milliards de dollars de commandes de serveurs IA sur le trimestre. Les serveurs traditionnels et le réseau progressent également fortement (+92%, à 8,5 milliards), tandis que le stockage gagne 8%, à 4,3 milliards.

L’activité PC se porte bien aussi. La division Client Solutions Group affiche une croissance de 17%, à 14,6 milliards de dollars, tirée par le segment professionnel, en hausse de 18% à 13 milliards de dollars. Le grand public progresse plus modestement, de 9%, à 1,6 milliard.

Fort de cette accélération, Dell a relevé très nettement ses objectifs annuels. Le groupe vise désormais un chiffre d’affaires compris entre 165 et 169 milliards de dollars sur l’exercice fiscal 2027, soit 167 milliards au point médian (+47%), contre 138 à 142 milliards précédemment. Il anticipe aussi environ 60 milliards de dollars de revenus dans les serveurs IA sur l’ensemble de l’exercice (+144%), contre 50 milliards auparavant, et un bénéfice par action ajusté annuel de 17,90 dollars au point médian (+74%).

Ces annonces ont été saluées en Bourse. L’action Dell a bondi de plus de 30% au lendemain de la publication et affiche désormais une hausse de l’ordre de 260% depuis le début de l’année. Le mouvement a également soutenu d’autres fabricants de serveurs IA, comme Super Micro Computer et Hewlett Packard Enterprise.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Retour sur les plus importantes acquisitions de l’IT
Suite à des informations qui circulaient depuis quelques temps, Dell a donc racheté EMC, la holding qui rassemblait notamment le spécialiste du stockage EMC², VMWare, RSA et Pivotal. C’est la plus importante acquisition du secteur...

L’actualité channel de l’été en un seul coup d’œil
Vous rentrez de vacances et vous ne disposez que de cinq minutes pour prendre connaissance des épisodes que vous avez manqués ? Pas de panique, voici un récapitulatif des principales actualités channel de ces dernières semaines....

Le rebond des ventes de licences dope les résultats de SAP 
L’éditeur allemand a réalisé un excellent second trimestre 2011, en parti du fait de l’intégration de Sybase. Franck Cohen, le patron de l’éditeur pour la zone EMEA, souligne le rebond des ventes de licences mais...

Les acteurs du stockage souffrent de la crise.
Sur le papier, la crise sanitaire a plutôt moins affecté les acteurs de l’informatique et du cloud. Dans le détail, certains secteurs souffrent plus que d’autres, notamment les acteurs du stockage… Les résultats financiers du...