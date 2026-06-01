Le groupe de conseil en organisation et services d’information annonce la finalisation de l’acquisition de la division Services de mobilité et de transactions électroniques (MeTS) et des activités de banque numérique de Worldline. Une acquisition initialement annoncée fin 2025 et qui lui permet de porter son effectif à 6.700 salariés et de doubler son chiffre d’affaires à 900 M€ attendus pour l’exercice 2026. Avec MeTS, Magellan renforce considérablement sa présence locale au Royaume-Uni, où il pèse désormais environ 100 M€. MeTS y conçoit et exploite des plateformes numériques qui prennent en charge des services essentiels utilisés par des millions de personnes dans les services publics, les transports et la mobilité, l’hôtellerie, la finance, la santé et le commerce de détail.