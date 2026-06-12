Près de dix ans après sa création et quatre ans après sa structuration en agence autonome, MOCA, le pôle d’expertise Microsoft d’ASI prend son indépendance. Ses actionnaires sont ceux qui l’ont construit et développé : Florian Zeller, son fondateur (au centre au premier plan), Mathieu Deleplanque, directeur de l’offre et de l’innovation (au centre au second plan), et François Nee, son directeur commercial (à droite).

L’entreprise – qui tire son nom de sa baseline « Modern Consulting & Adoption » – revendique un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 7 M€ réalisé par une cinquantaine d’experts certifiés, répartis entre Nantes, Paris et Lyon. Elle intervient principalement en mode projet sur quatre des piliers de l’offre Microsoft : les espaces de travail numérique (Modern workplace), le développement d’application (Power Platform, la donnée et l’IA (Microsoft Fabric) et la cybersécurité (Defender et Sentinel). L’une de ses spécialités est l’accompagnement des clients dans leur transition numérique lors de leurs opérations de fusion-acquisition et de scission.

Cette prise d’indépendance va permettre à l’entreprise de gagner encore en autonomie et en agilité. Elle va notamment lui permettre d’évoluer vers un statut de revendeur de licences (en tant que fournisseur de solutions Cloud) et de fournisseur de services infogérés. Côté ASI, cette opération va lui permettre de se recentrer sur son positionnement de cabinet de conseil agnostique.

Les deux entreprises se quittent néanmoins en douceur. Elles continueront à travailler ensemble sur certains projets en tant que partenaires. Et elles continueront à partager leurs locaux (à Nantes et à Paris) au moins cette année.