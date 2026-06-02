Spécialisée dans l’audit cyber, la filiale Login Sécurité du groupe français Constellation obtient la qualification PASSI de niveau substantiel de la part de l’Anssi (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).

Cette qualification de Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information couvre trois périmètres : les audits de configuration, les tests d’intrusion, ainsi que les audits organisationnels et physiques. Plus en détails, un audit de configuration vérifie la conformité des paramétrages d’un système d’information. Un test d’intrusion mesure la résistance de ce système face à des scénarios plausibles d’attaque et identifie les failles exploitables. Un audit organisationnel et physique évalue les processus et dispositifs mis en place pour protéger les locaux et leurs accès. Il prend par exemple en compte les recommandations de l’Anssi sur les mécanismes de sécurité physique.

Cette qualification PASSI sur un triple périmètre est le résultat de plusieurs mois d’audit mené par un organisme d’évaluation accrédité qui examine les compétences techniques des auditeur·rice·s, les méthodologies d’audit, les processus internes de sécurité et la gestion des données et des environnements dédiés. « Elle marque une nouvelle preuve de confiance dans notre expertise, nos méthodologies d’audit et la qualité de nos prestations », commente Guillaume Buffier, le directeur général de Login Sécurité (cf. photo). « C’est également le reflet de l’engagement fort de nos équipes pour accompagner nos clients sur leurs enjeux cyber ».

Pour mémoire, Login Sécurité couvre la gouvernance, les risques et la conformité, l’identification et la prévention des menaces, ainsi que la sécurité opérationnelle. L’entreprise rachetée en 2017 par Constellation revendique intervenir sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité : depuis l’identification des risques jusqu’aux services opérationnels de surveillance et de remédiation. La remédiation est d’ailleurs en train de s’imposer comme un sujet majeur chez Login Sécurité. L’activité – lancée entre 2023 et 2024 – a triplé en 2025 et devrait encore doubler en 2026.