L’opérateur alternatif français Sewan transforme son organisation commerciale régionale dans l’Hexagone. Objectif : gagner en efficience dans les relations avec les partenaires, en jouant la carte de la proximité et de l’accompagnement sur le terrain.

« Notre nouveau découpage a été pensé pour harmoniser les plans d’action proposés aux partenaires sur des territoires différents tout en conservant une forte proximité avec eux », affirme Eric Cauwet, directeur channel de Sewan. « Nous bénéficions désormais d’une organisation commerciale étendue qui réunit 4 directeurs régionaux et 15 responsables des ventes indirectes sur l’ensemble du territoire ».

La direction commerciale régionale est assurée par Samir Abbas en Île-de-France, Christelle Clair dans le Grand Ouest, Alexandre Andriano dans le Nord-Est et Michel Panarelli dans le Sud-Est (cf. photo).

Les quatre directeur·rice·s de région reportent à Eric Cauwet et pilotent les quinze responsables des ventes indirectes sur le terrain en s’assurant de leur proximité avec les partenaires de la région et du suivi de la mise en place de plans d’action commerciaux à l’échelle locale.

Pour rappel, Sewan ambitionne de recruter plus de 100 nouveaux partenaires intégrateurs IT/ Télécom et revendeurs d’ici fin 2026.

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