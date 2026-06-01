Face à la pénurie actuelle des composants, l’ESN Stordata lance une offre baptisée Oxygen pour optimiser et allonger le cycle de vie des infrastructures IT de sa clientèle.

« Cette approche est une réponse concrète pour contenir les coûts et accéder à un réel ROI mesurable à court terme », déclare Joël Thouvenin, le directeur général de Stordata (cf. photo). Il qualifie cette offre de « très opérationnelle » et estime qu’elle va permettre aux entreprises « de redonner du souffle à leur IT en limitant l’impact de la flambée des prix des composants ». Il se trouve qu’allonger la durée de vie des équipements est également le meilleur moyen de réduire l’impact carbone du numérique.

L’offre Oxygen de Stordata repose sur des services de conseil et un outil de métrologie interne : StorM. L’application StorM a été développée par les équipes de l’intégrateur Stordata pour inventorier les composants, alerter sur le niveau de consommation des ressources, afficher graphiquement les performances observées et relier ces informations entre elles à travers une vue de bout en bout, depuis une interface unique. L’intégrateur assure pouvoir ainsi repérer très rapidement des gisements d’optimisations, sans nécessiter de nouveaux investissements matériels. « D’expérience, nous observons qu’environ 30 à 40% des capacités d’un SI sont sur-allouées et ne participent jamais à l’activité de production ».

Stordata s’appuie également sur son stock important de pièces détachées en interne pour prolonger la durée de vie des matériels et assurer leur maintien en conditions opérationnelles.