Le MSP Partners Experience est un nouvel événement destiné aux professionnels du secteur IT, notamment les fournisseurs de services managés et de cybersécurité. Conçu comme un espace d’échange, il rassemble acteurs, experts et partenaires autour des défis technologiques et économiques qui influencent actuellement le marché.

Organisé sous la forme d’un afterwork, l’événement privilégie les rencontres informelles et le réseautage. Chaque édition régionale permet aux MSP, intégrateurs et revendeurs IT d’élargir leur réseau et de discuter des enjeux stratégiques du secteur.

À travers plusieurs dates en France, le MSP Partners Experience aborde les tendances majeures liées aux services managés, à la cybersécurité, à la supervision des infrastructures et à la création de valeur pour les partenaires IT. Les participants pourront y découvrir des solutions innovantes, assister à des démonstrations et échanger sur les bonnes pratiques du marché.

Chaque édition inclut une intervention d’un expert pour aborder des questions juridiques, comme la cyber-assurance ou la contractualisation des offres de services. Les participants pourront ainsi mieux comprendre les évolutions légales, les responsabilités des prestataires IT et les bonnes pratiques à adopter dans un cadre réglementaire en mutation.

Dans un contexte marqué par la multiplication des cybermenaces et la recherche, par les entreprises, de partenaires capables d’assurer protection et accompagnement, le MSP Partners Experience propose des réponses concrètes aux défis du marché.

Au-delà d’un simple événement, le MSP Partners Experience se présente comme un lieu de collaboration et d’innovation, visant à soutenir la croissance des MSP et à renforcer les liens au sein de l’écosystème IT.

Au programme de chaque événement :

16h30 : Accueil des participants

17h00 – 20h00 : Salon MSP

18h00 – 19h00 : Intervention expert MSP

Présentation par un spécialiste MSP Session interactive : échanges & questions/réponses

19h00 : Expérience immersive EVA e-Sport

Plongez dans une session e-Sport en réalité virtuelle

20h30 – Cocktail dînatoire & networking

Le détail du roadshow

Rennes, Jeudi 18 juin 2026

🕒 à partir de 16h30

📌EVA Rennes : 4 Rue de Bray, 35510 Cesson-Sévigné

Strasbourg, le jeudi 25 juin 2026

🕒 à partir de 16h30

📌EVA Strasbourg: 21 Rue de l’industrie, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Paris, le 1er octobre 2026

🕒 De 10h30 à 18h

📌Infinigate France : 8e étage

40 avenue Pierre Lefaucheux 92100 Boulogne Billancourt

Toulouse, le 8 octobre 2026

🕒 à partir de 16h30

📌EVA Toulouse Blagnac

Lyon, Jeudi 5 novembre

Nantes, Jeudi 19 novembre

Bordeaux, Jeudi 3 décembre

Retrouver tous les détails de ce roadshow sur https://www.infinigate.com/fr/msp-partner-experience-le-roadshow/