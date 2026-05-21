OVHcloud renforce son organisation grands comptes en Europe. Le groupe annonce la nomination de Bruno Ronsse au poste de Chief Revenue Officer Corporate. À ce titre, il rejoint le comité exécutif et prend la responsabilité du développement des activités Corporate en Europe, avec pour mission d’accélérer la croissance auprès des grandes entreprises, des acteurs publics, de la Défense et de l’écosystème partenaires.

Cette nomination s’inscrit dans un contexte de demande accrue pour le cloud souverain, la maîtrise des données et l’intelligence artificielle de confiance. OVHcloud entend ainsi mieux adresser les grands projets publics et privés, notamment dans les environnements régaliens et régulés. Le groupe cite à ce titre le marché-cadre Cloud III de la Commission européenne, remporté au sein d’un consortium européen.

Bruno Ronsse pilotera une équipe récemment renforcée dans les principaux marchés européens. Celle-ci réunira notamment Sylvie Houlière-Mayca pour la France, Belux et zone MEA, Emma Denard pour le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les pays nordiques et le Canada par intérim, Helen Wohlfarth-Kuhn pour l’Allemagne et la Pologne, Marco Giletta pour l’Italie et John Gazal pour l’Espagne. L’organisation doit être pleinement opérationnelle au 1er septembre 2026.

Le dirigeant apporte plus de 28 ans d’expérience dans les services BtoB liés aux technologies de l’information et de la communication. Il a occupé des rôles de direction générale et commerciale, notamment pendant 16 ans chez BT, 4 ans chez Econocom et ces dernières années chez SCC France et Partena Professional.

OVHcloud structure par ailleurs une verticale Défense européenne, confiée à Guy Fournier, et renforce la place des partenaires dans son organisation Corporate. En France, cette dynamique sera notamment portée par Patrick Détriché, récemment arrivé pour piloter la stratégie partenaires et l’accélération des comptes stratégiques.