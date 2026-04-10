Neovoxia, ex-agence Skeelz, promeut Alexandra Pharisien en tant que General Manager pour accompagner sa croissance. A ce poste, la nouvelle dirigeante a pour objectif de concevoir, lancer et piloter l’évolution de la nouvelle offre de l’agence, ainsi que d’en développer les parts de marché.

Pour rappel, l’agence Neovoxia, membre du groupe Virtuology, accompagne les entreprises du digital en leur proposant du management de transition, des expert·e·s à la demande, de la recherche de profils stratégiques et/ou en situation de pénurie, ainsi que de l’externalisation des processus de recrutement (RPO).

Un communiqué précise qu’Alexandra Pharisien interviendra auprès de comptes stratégiques et sera amenée à constituer et diriger une équipe dédiée. 

Forte de plus de vingt-cinq ans en matière de conseil en recrutement, Alexandra Pharisien a débuté sa carrière en 2002 chez Adecco, puis a rejoint successivement Aura, Koballtt, Anov et Gojob. Elle s’est mise à son compte en 2019 avant de rejoindre Skeelz en 2022 au poste de Talent Partner Manager.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Hyper-V 3.0 et System Center 2012 : objectif, faire de Windows Server un OS cloud
Microsoft présente Windows Server 2012 comme un OS cloud. Certes l’OS incorpore les briques d’infrastructure nécessaires à la virtualisation d’un datacenter avec Hyper-V 3.0 mais c’est surtout du côté de System Center qu’il faut chercher...

Manager de Transition ou consultant : faire le bon choix !
Tribune de Pierre FAUQUENOT, fondateur et CEO d’Infortive Transition   Dans un monde où la gestion de projets complexes et la résolution de problèmes spécifiques en informatique sont monnaie courante, se pose la question de...

MMS 2012 : Le cloud privé de Microsoft tournera autour de System Center 2012
L’administration de cloud privés version Microsoft se précise. À Las Vegas, l’éditeur a présenté System Center 2012 qui doit devenir la pierre angulaire de sa stratégie. L’outil d’administration est présenté comme une arme anti-VMWare....

Econocom-Osiatis dévoile son nouvel organigramme
À défaut de fusionner, Econocom et Osiatis viennent d’entamer leur intégration fonctionnelle avec l’annonce cette semaine d’une nouvelle organisation mêlant plus intimement les deux sociétés....

Hugues Heuzé nommé Country Manager de Nutanix France
Hugues Heuzé, 44 ans, est nommé à la direction de l’équipe Nutanix France en tant que Country Manager. Il a pour mission de piloter le développement des activités commerciales du spécialiste de l’hyperconvergence en France...