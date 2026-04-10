Neovoxia, ex-agence Skeelz, promeut Alexandra Pharisien en tant que General Manager pour accompagner sa croissance. A ce poste, la nouvelle dirigeante a pour objectif de concevoir, lancer et piloter l’évolution de la nouvelle offre de l’agence, ainsi que d’en développer les parts de marché.

Pour rappel, l’agence Neovoxia, membre du groupe Virtuology, accompagne les entreprises du digital en leur proposant du management de transition, des expert·e·s à la demande, de la recherche de profils stratégiques et/ou en situation de pénurie, ainsi que de l’externalisation des processus de recrutement (RPO).

Un communiqué précise qu’Alexandra Pharisien interviendra auprès de comptes stratégiques et sera amenée à constituer et diriger une équipe dédiée.

Forte de plus de vingt-cinq ans en matière de conseil en recrutement, Alexandra Pharisien a débuté sa carrière en 2002 chez Adecco, puis a rejoint successivement Aura, Koballtt, Anov et Gojob. Elle s’est mise à son compte en 2019 avant de rejoindre Skeelz en 2022 au poste de Talent Partner Manager.