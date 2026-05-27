Le Lillois ARD-Com, le Marseillais Hosteur et le Niçois TAS Cloud Services officialisent leur rapprochement sous une bannière commune : Nubevia. Le nouvel ensemble se présente comme un groupe français indépendant spécialisé dans le cloud souverain, l’hébergement, l’infogérance, la connectivité et la cybersécurité managée. Il revendique 18 millions d’euros de chiffre d’affaires, une équipe de près de 70 collaborateurs servant près de 450 clients B2B et un maillage de 13 datacenters, dont deux en propre.

La naissance de Nubevia est l’aboutissement d’un processus engagé depuis plus d’un an à l’initiative d’Evolem, holding familiale d’investissement, qui détient 60 % du capital du groupe. Cette dernière est d’abord entrée au capital d’ARD-Com début 2025. Le projet s’est ensuite élargi à TAS Cloud Services (rebaptisé Nubevia Sophia) et Hosteur, avec l’idée de bâtir un acteur intégré capable de couvrir un spectre élargi de besoins IT. « Ce n’est pas juste une fusion administrative », insiste Rahif Daher, fondateur d’ARD-Com et nouveau CEO du groupe (photo). C’est d’abord « une fusion d’équipes », bâtie sur la complémentarité des trois sociétés rapprochées.

Créée il y a plus de vingt ans, ARD-Com apporte son expertise dans l’hébergement, la connectivité – la société est opérateur télécom – et l’infogérance. TAS Cloud Services renforce Nubevia sur les projets d’infrastructure cloud et le cloud managé, avec une capacité à répondre à des projets cloud « plus importants », souligne Rahif Daher. Hosteur complète l’ensemble avec une expertise d’hébergeur, mais aussi des savoir-faire plus spécifiques autour des certificats SSL, des noms de domaine et de l’accompagnement de projets IA.

La combinaison des trois entités doit permettre de proposer aux clients une offre plus complète et une capacité d’exécution plus importante. Par exemple, ARD-Com peut désormais proposer de l’hébergement de conteneurs, ce qu’elle n’était pas en mesure d’offrir auparavant. Nubevia est né de la conviction que « le marché […] du cloud, de l’hébergement, de l’infogérance et en général des services IT […] est en pleine transformation » et que les clients ont besoin « d’acteurs solides, fiables » capables de les accompagner sur « la totalité de leur système d’information », commente Rahif Daher.

Le rapprochement commence déjà à produire ses premiers effets commerciaux. Rahif Daher indique que Nubevia a gagné des appels d’offres avec une centrale d’achat dans plusieurs régions, ce qui pousse au passage le groupe à renforcer ses équipes et à mieux répartir ses compétences sur le territoire. Car le groupe entend aussi se différencier sur cette proximité, en densifiant son maillage territorial, tout en conservant ses implantations historiques, notamment dans les Hauts-de-France, en région PACA, en Suisse et autour de Sophia Antipolis.

Rahif Daher partage la gouvernance avec les dirigeants issus des deux autres entités. Francesco De Simoni, ancien dirigeant de TAS Cloud Services, assume le rôle de directeur technique, tandis que Laurent Escart, ancien dirigeant de Hosteur, se présente désormais comme le directeur du développement. Tous les trois siègent au comité de direction. Les trois structures continuent juridiquement d’exister séparément pour l’instant, mais une fusion administrative est prévue début 2027.

D’ici là, la physionomie du groupe devrait avoir encore évolué significativement : trois acquisitions ciblées sont d’ores et déjà en cours de négociation, dont deux devraient être finalisées avant la rentrée. Ce qui porterait le chiffre consolidé du groupe à quelque 30 M€. Des opérations cohérentes avec la feuille de route du groupe qui vise à atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans, via la croissance organique et des opérations de croissance externe visant en priorité des hébergeurs cloud régionaux ou des spécialistes cybersécurité.