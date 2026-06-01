Bull et Hon Hai Technology Group (Foxconn) forment un partenariat stratégique autour de la production d’infrastructures d’IA et de cloud en Europe. La nouvelle alliance combine l’expertise en systèmes de calcul avancé de Bull et les capacités de production industrielle de Foxconn en République tchèque.

Récemment nationalisé, Bull emploie plus de 3.000 personnes, dont environ la moitié en France, et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 720 millions d’euros en 2025. L’ex-branche du groupe Atos recrute 500 personnes cette année et conserve à Angers la seule usine européenne de supercalculateurs, un actif industriel qui adresse aussi bien les besoins de la défense et de la recherche que ceux liés à l’entraînement des modèles d’IA.

Dans le cadre du partenariat entre le français Bull et le taïwanais Foxconn, les équipements seront fabriqués et testés à Pardubice, en République tchèque, puis intégrés dans l’usine de Bull à Angers qui compte 250 collaborateur·rice·s.

« En unissant nos forces à celles de Foxconn, nous prenons une mesure concrète pour fournir une infrastructure d’IA compétitive, fabriquée en Europe, tout en contribuant à un écosystème numérique plus résilient en Europe », déclare Emmanuel Le Roux, le PDG de Bull, dans un communiqué.

Avec plus de 120 millions d’euros d’investissement prévus en France, l’initiative vise à promouvoir une IA souveraine et réduire la dépendance numérique européenne aux hyperscalers étasuniens. 

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