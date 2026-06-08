Le mastodonte étasunien de la distribution IT lance en Europe une plateforme évolutive dédiée à ses partenaires. Baptisée PartnerFirst, cette plateforme personnalisée regroupe tous les outils et services numériques de TD Synnex. Le grossiste la définit comme un « point d’entrée numérique unique et unifié ». Il est précisé dans le communiqué que son accès est sécurisé via un système d’authentification unique, intégrant une authentification multifacteur.

« PartnerFirst améliore l’efficacité opérationnelle de nos partenaires, tout en leur offrant les moyens d’anticiper les évolutions du marché et saisir de nouvelles opportunités à long terme », déclare Miriam Murphy, la présidente de TD Synnex en EMEA (cf. photo). Et de confirmer que les partenaires pourront accéder aux solutions de e-commerce StreamOne ainsi qu’aux outils d’aide à la vente et d’intégration métier via PartnerFirst. « Celle-ci intègre également des fonctionnalités avancées de gestion du cycle de vie client ainsi que des API modernes via Digital Bridge, renforcées par une expertise locale dans chaque pays ». Le grossiste précise vouloir y intégrer progressivement de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA et des services supplémentaires.

Pour mémoire, TD Synnex fait partie du classement Fortune 100 et a enregistré 6,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans la distribution en Europe au premier trimestre 2026, un CA en hausse de 26% sur un an.

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Pascal Murciano, TD Synnex France : Tout le monde anticipe une année 2025 bien meilleure que 2024
Malgré une activité en recul, TD Synnex France tire un bilan plutôt positif de l’année écoulée. Retour sur les succès et les événements marquants de 2024 avec Pascal Murciano, son directeur général pour la France...

TD Synnex France en croissance en 2022 malgré un contexte difficile
La filiale française du premier distributeur mondial* de solutions technologiques affiche un bilan positif à l’issue de l’année 2022 malgré le ralentissement du marché des PC et de la mobilité et les incertitudes économiques et...

Le distributeur américain Synnex, qui pourrait se renforcer en Europe, se scinde en deux
Après avoir acquis les activités hors Europe de Westcon Comstor, qui se concentre désormais sur le marché EMEA, et pris une faible participation au capital de ce dernier, Synnex ne cache pas ses ambitions de...

Systèmes d’authentification : choisir la meilleure solution
Pour offrir des services numériques, les entreprises créent des plateformes ou des sites Web privés nécessitant l’inscription des clients. L’authentification est la porte d’entrée de ces services et permet l’identification numérique des utilisateurs. Faire son...

Patrick Zammit va succéder à Rich Hume à la tête de TD Synnex
Le 1er septembre prochain, TD Synnex aura un nouveau CEO. Rich Hume, qui a dirigé Tech Data à partir de 2018 et TD Synnex après la fusion entre Tech Data et Synnex Corporation en 2021,...