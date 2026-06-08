Le mastodonte étasunien de la distribution IT lance en Europe une plateforme évolutive dédiée à ses partenaires. Baptisée PartnerFirst, cette plateforme personnalisée regroupe tous les outils et services numériques de TD Synnex. Le grossiste la définit comme un « point d’entrée numérique unique et unifié ». Il est précisé dans le communiqué que son accès est sécurisé via un système d’authentification unique, intégrant une authentification multifacteur.

« PartnerFirst améliore l’efficacité opérationnelle de nos partenaires, tout en leur offrant les moyens d’anticiper les évolutions du marché et saisir de nouvelles opportunités à long terme », déclare Miriam Murphy, la présidente de TD Synnex en EMEA (cf. photo). Et de confirmer que les partenaires pourront accéder aux solutions de e-commerce StreamOne ainsi qu’aux outils d’aide à la vente et d’intégration métier via PartnerFirst. « Celle-ci intègre également des fonctionnalités avancées de gestion du cycle de vie client ainsi que des API modernes via Digital Bridge, renforcées par une expertise locale dans chaque pays ». Le grossiste précise vouloir y intégrer progressivement de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA et des services supplémentaires.

Pour mémoire, TD Synnex fait partie du classement Fortune 100 et a enregistré 6,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans la distribution en Europe au premier trimestre 2026, un CA en hausse de 26% sur un an.