A compter du 1er juin 2026, l’éditeur nantais Isiware – spécialisée en gestion de la qualité – sera intégré à Isilog, spécialisé en gestion des services IT (ITSM) et en maintenance prédictive (GMAO). Cette opération de fusion-absorption vise à simplifier l’organisation de ces structures nantaises éditrices de logiciels, toutes deux dirigées par Erwan Baglione (cf. photo). Le comité de direction est déjà commun. Les équipes seront regroupées. La seule chose qui devrait changer pour la clientèle sera l’identité graphique de la marque.

« Cette nouvelle dynamique vise à consolider la solidité financière et opérationnelle du groupe, tout en accélérant l’innovation au bénéfice des clients », commente Erwan Baglione, dans un communiqué.