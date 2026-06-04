Le distributeur IT étasunien Westcon-Comstor promeut Sébastien Asseman en tant que directeur des ventes et country manager France. Basé à Paris, ce dernier reporte à Maurizio Lavagna, récemment nommé vice président des ventes Europe du sud.

Sébastien Asseman a rejoint Westcon-Comstor France en 2020 en tant que directeur général. Auparavant, il a été directeur channel Europe chez Aerohive Networks, directeur général d’ITway, directeur de la filiale France et Bénélux du spécialiste du PoE PowerDesign et directeur produits chez Azlan.

Ces promotions chez Westcon-Comstor s’inscrivent dans une évolution de l’approche du grossiste qui redéfinit son offre et sa stratégie commerciale en Europe. L’organisation commerciale régionale rassemble à présent les équipes Westcon et Comstor au sein d’une structure unique. L’entreprise explique agir désormais comme un hub intégrant les solutions des éditeurs avec des services à valeur ajoutée fondés sur la donnée. « Cette approche permet aux partenaires de proposer des offres modulaires et reproductibles, génératrices de revenus sur l’ensemble du cycle de vie, de l’acquisition de nouveaux clients aux phases d’expansion et de renouvellement », ajoute l’entreprise. « Ce modèle de vente unifié constitue à ce jour l’étape la plus significative dans la transformation de l’approche commerciale européenne de Westcon-Comstor, après la nomination l’an dernier de Stéphane Reboud au poste de senior vice president sales, Europe, auquel Maurizio Lavagna est rattaché ».

Pour rappel, Westcon-Comstor est un distributeur technologique mondial spécialisé dans la cybersécurité, les réseaux et les solutions de cloud hybride. Présent dans plus de 50 pays, l’entreprise opère à travers trois entités : Westcon, Comstor et Rebura.

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