Un an après son lancement à l’occasion de Choose France, Campus AI change d’échelle. La coentreprise réunissant MGX, Bpifrance, Mistral AI et Nvidia veut désormais déployer jusqu’à 3 GW de capacité de calcul en France, contre 1,4 GW prévus pour son premier campus de Fouju, en Seine-et-Marne. Cette extension nationale doit passer par la sélection imminente d’un deuxième site, qui doublerait l’investissement initial du consortium et de ses partenaires.

Le montant associé à cette nouvelle étape a été précisé par Emmanuel Macron. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président de la République indique que MGX annonce l’extension de Campus AI « avec un investissement de 7,5 milliards d’euros », présenté comme devant faire de la France « la première destination européenne pour les infrastructures d’IA décarbonées ». Le calendrier de ce deuxième site n’est en revanche pas détaillé.

Le projet conserve son ancrage initial à Fouju, où Campus AI vient de franchir une étape opérationnelle. Eiffage a été retenu comme entreprise générale pour réaliser la sous-station électrique haute tension et les infrastructures communes du site, dans le cadre d’un marché de plus de 120 M€. Le chantier porte notamment sur une sous-station dimensionnée pour une puissance de 1,4 GW à terme, ainsi que sur les bâtiments, ouvrages de génie civil, voiries, réseaux et aménagements associés.

Selon Bpifrance, l’expansion de Campus AI doit garantir à Mistral AI un accès prioritaire à des capacités de calcul de grande ampleur, tout en élargissant le soutien à la chaîne de valeur industrielle, à la R&D et aux start-up françaises. Thibaud Desfossés, président de Campus AI, résume l’ambition en ces termes : « Chaque gigawatt doit faire fructifier la valeur en France, et non simplement la traverser ».

Mistral AI sera ainsi le premier client de Campus AI. L’entreprise a déjà sécurisé une première phase de 96 MW, avec une montée en charge possible jusqu’à 200 MW de capacité de calcul, destinée à l’entraînement de ses modèles comme aux services d’inférence. Cette première capacité devrait être opérationnelle début 2028.

Photo : Ahmed Yahia Al Idrissi (MGX), Nicolas Dufourcq (Bpifrance) et Arthur Mensch (Mistral AI) signent le projet d’expansion de Campus AI. Crédit photo : Alexandra Lebon / Présidence de la République

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