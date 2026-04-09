La fibre couvre désormais 94 % du territoire, les prix des accès s’effondrent et l’UCaaS se banalise : vendre de la connectivité ne constitue plus à soi seul un modèle économique viable. Le mercredi 15 avril 2026 à partir de 9h15, ChannelNews réunit en direct depuis son studio de La Défense les acteurs du channel télécoms pour identifier les relais de croissance concrets dans un marché qui a changé de nature. Inscription gratuite.

Le marché des télécoms d’entreprise vit une rupture silencieuse mais profonde. La généralisation de la fibre et la chute des prix des accès ont commoditisé la connectivité brute, au point que les marges s’érodent et que la différenciation par le tuyau est devenue quasi impossible. Dans le même temps, l’UCaaS progresse de plus de 15 % par an mais ses fonctionnalités convergent entre éditeurs, l’IA agentique s’invite dans les communications et la convergence fixe-mobile reste un chantier inachevé en France. Dans ce paysage uniformisé, tant sur les produits que sur les approches commerciales, seule l’innovation servicielle permet aux partenaires IT, qu’il s’agisse des intégrateurs, des opérateurs de proximité, des MSP ou des revendeurs télécoms, de sortir du lot et de reconstruire de la valeur.

Pour décrypter ces mutations et partager des pistes d’action concrètes, notre émission 01Channel réunira sur le plateau deux tables rondes et un avis d’expert.

La matinée s’ouvrira à 9h15 sur la question du repositionnement stratégique des partenaires télécoms, avec une première table ronde intitulée « De revendeur d’accès à opérateur de services : quel nouveau modèle pour les partenaires télécoms ? ». À mesure que la fibre, la VoIP et les communications unifiées se banalisent, les partenaires ne peuvent plus se contenter de vendre de la connectivité ou des licences. L’enjeu est désormais de se repositionner comme opérateurs de services capables d’agréger connectivité, communications, sécurité, pilotage et accompagnement métier. Jusqu’où faut-il reprendre la main sur la chaîne de valeur pour préserver marges, qualité de service et fidélité client ? Pour en débattre, nous recevrons Richard Spitz, directeur général d’Everdata Networks, Florian Bissière, gérant et fondateur de Proxitel, Stéphan Nini, directeur BU Télécom de DFM, et Marc Lidin, PDG d’InfoTelecom-HCI.

Matthieu Chessari, directeur marketing et e-commerce B2B d’Alliance-Com, et Julien Marguerite, directeur exécutif d’Alliance-Com, présenteront ensuite dans un avis d’expert leur partenariat avec Yeastar, qui propose une plateforme de communication unifiée qui s’adapte aux dernières tendances du marché.

La seconde table ronde explorera ensuite le nouvel âge des communications d’entreprise à l’ère de l’IA, du conversationnel et du messaging. Agents vocaux intelligents, convergence fixe-mobile, intégration CRM-UCaaS, centres de contact augmentés : dans un marché où les fonctionnalités se banalisent, quelles stratégies de différenciation peuvent encore porter leurs fruits pour les partenaires IT, et quels cas d’usage génèrent déjà du chiffre d’affaires ? Pour éclairer ces questions, Richard Spitz (Everdata Networks) et Stéphan Nini (DFM) seront rejoints par Pascal Prot, CEO de Legos, et Cédric Cazenabe, CEO de Fonia-Itzatel.

L’émission sera animée par Johann Armand, rédacteur en chef de ChannelNews, avec le soutien de nos partenaires Alliance-Com et Yeastar, que nous remercions chaleureusement.

Cette matinée a été conçue pour fournir aux dirigeants du channel une feuille de route claire, nourrie de retours d’expérience et d’échanges ouverts entre pairs, afin d’identifier les leviers concrets qui permettront de sortir de la guerre des prix et de reconstruire de la valeur sur un marché en pleine recomposition. Réservez dès maintenant votre accès gratuit, replay inclus, via le formulaire disponible à l’adresse suivante : https://matinales.channelnews.fr/matinale15-avril-2026.

Rendez-vous le mercredi 15 avril 2026 à partir de 9h15 pour décrypter ensemble l’avenir des télécoms d’entreprise.