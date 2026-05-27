Cato Networks renforce son organisation partenaires en EMEA avec la nomination de Tristan Elder au poste de vice-président channel pour la région. Il aura pour mission d’élargir l’écosystème indirect de l’éditeur SASE, en ciblant notamment les intégrateurs mondiaux, les fournisseurs de services managés, les cabinets de conseil et les revendeurs stratégiques. Il succède à Mark Draper qui avait annoncé son départ de l’entreprise en mars, après sept ans à ce poste.

Tristan Elder rejoint Cato après avoir dirigé les activités channel EMEA d’ExtraHop, autre spécialiste de la sécurité réseau. Il avait auparavant participé au développement de CrowdStrike en EMEA, au sein de l’équipe dirigeante initiale de l’éditeur dans la région. Cato met en avant son expérience dans le développement d’activités channel auprès des grandes entreprises, notamment dans les services financiers, le secteur public et les grands comptes.

Pour Karl Soderlund, directeur Channel mondial de Cato Networks, le choix de Tristan Elder répond à la nécessité de structurer une activité channel dans un environnement de forte croissance. « Ce qui nous a particulièrement marqué chez Tristan n’est pas seulement son expérience, mais le fait qu’il ait déjà vécu ce type de parcours : construire une activité channel dans un environnement à forte croissance, travailler étroitement avec les partenaires et accompagner la montée en puissance des équipes », souligne-t-il.

Cette nomination s’inscrit dans un contexte de montée en puissance des projets SASE, de sécurité réseau cloud et de sécurisation des usages de l’IA. Selon Cato, les entreprises sollicitent de plus en plus leurs partenaires pour les accompagner sur la gouvernance de l’IA, la gestion des risques de sécurité et le déploiement sécurisé de ces technologies.

« Rejoindre un écosystème channel en forte croissance est à la fois enthousiasmant et exigeant », déclare Tristan Elder, qui dit constater « dès le premier jour » une forte demande de réunions stratégiques avec les partenaires existants comme avec de nouveaux partenaires.

Cato Networks indique avoir clôturé 2025 avec un revenu récurrent annuel supérieur à 350 M$, en croissance de 43% sur un an. L’entreprise a également levé 409 M$ en série G, portant sa valorisation à 4,8 Md$, et renforcé ses capacités de sécurisation de l’IA avec l’acquisition d’Aim Security.

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