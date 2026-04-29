Blue change d’actionnaire de référence. L’opérateur cloud souverain breton annonce l’entrée à son capital de LDIF, le fonds d’infrastructure numérique de Legal & General Asset Management, en remplacement de Quilvest Capital Partners, actionnaire depuis 2020. À l’issue de l’opération, Nicolas Boittin, fondateur et dirigeant de l’entreprise, restera actionnaire de référence, tandis que Bpifrance réinvestira significativement. Crédit Mutuel Equity, présent au capital depuis 2018, cède pour sa part sa participation. Blue ouvre également son capital à une cinquantaine de collaborateurs. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires liées au contrôle des investissements étrangers, avec une finalisation attendue au deuxième trimestre 2026.

Cette évolution était attendue depuis des mois. En novembre 2024, nous rapportions que Blue avait mandaté Oddo BHF pour lui trouver un nouvel actionnaire majoritaire, plusieurs investisseurs ayant déjà manifesté leur intérêt. L’opération marque la sortie de Quilvest, entré en 2020 au capital de l’ex-Bretagne Télécom, dans la foulée d’un premier tour de table de 20 M€ réalisé en 2019 auprès de Crédit Mutuel Equity et Bpifrance.

Sous l’actionnariat de Quilvest, Blue a accéléré sa transformation d’opérateur télécom régional vers un fournisseur intégré de cloud souverain, de connectivité, de services Microsoft, de gestion de parc et de cybersécurité. Le groupe a notamment mené trois acquisitions structurantes : Oceanis en Vendée, ADMI en Normandie et Openhost à Nantes. Il exploite désormais deux datacenters certifiés ISO 27001 et HDS, à Rennes et Nantes, revendique plus de 2.500 clients et un chiffre d’affaires de 55 M€ en 2025.

Pour Nicolas Boittin, cette nouvelle étape doit permettre de bâtir « l’opérateur cloud souverain de référence en France ». Le dirigeant indique conserver le pilotage stratégique de l’entreprise avec un engagement sur huit ans.