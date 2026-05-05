NetApp annonce la nomination de Jurgen Hofkens au poste de directeur technique et vice-président de l’ingénierie avant-vente pour les régions EMEA et LATAM. Effective depuis le 1er mai, cette nomination le place sous la responsabilité de Willem Hendrickx, vice-président senior et directeur général de NetApp pour ces deux régions. Il aura pour mission de piloter la stratégie technique régionale de l’éditeur et l’accompagnement des clients et partenaires autour de ses offres d’infrastructure de données.

Jurgen Hofkens rejoint NetApp après près de six ans passés chez AWS, où il a notamment dirigé la mise sur le marché de l’infrastructure IA en EMEA et encadré des équipes techniques couvrant les services cœur d’AWS, le calcul avancé, la sécurité, le réseau, l’edge computing, le calcul haute performance, l’IoT et le cloud hybride. Avant AWS, il avait cofondé GIG Technology, spécialisé dans les plateformes de stockage objet et bloc distribuées, et occupé des fonctions de directeur technique EMEA et de responsable de l’ingénierie avant-vente chez Alcatel-Lucent.

Cette arrivée intervient alors que NetApp cherche à renforcer son positionnement sur l’infrastructure intelligente de données, à la croisée de l’IA, de la souveraineté des données, de la cybersécurité et du cloud hybride. Dans son message de prise de fonction, Jurgen Hofkens indique vouloir se concentrer sur la manière dont les entreprises peuvent transformer leurs données en avantage dans l’IA, tout en conservant sécurité, souveraineté et liberté de choix des environnements. Il prévoit de rencontrer dans les prochains mois clients et partenaires en EMEA et en Amérique latine pour travailler avec eux sur ces nouveaux besoins d’infrastructure.