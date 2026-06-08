La jeune pousse tricolore Inspeere change de braquet. Depuis le début de l’année, Datis, sa solution de stockage de sauvegarde distribuée est référencée au catalogue de Miel, qui va l’aider à générer de la demande auprès des clients finaux, mais aussi à recruter et animer un réseau de partenaires intégrateurs. Pour Inspeere, ce référencement est la promesse d’une accélération de son développement, après trois années de commercialisation qui lui ont déjà permis de conquérir 150 clients.

« Nous avons été séduits par la performance de la solution, qui permet d’accélérer les fenêtres de sauvegarde et de restauration par rapport à des solutions concurrentes, et par son approche originale, à la fois locale et externalisée, qui assure l’immuabilité des données tout en garantissant leur confidentialité », explique Nicolas Czternasty, responsable du pôle Data Management de Miel. Le distributeur a également été sensible au positionnement souverain de Datis et à sa dimension green IT.

Une combinaison d’atouts qui fait la spécificité d’Inspeere. Datis se présente comme une solution de sauvegarde à la fois locale et externalisée reposant sur une architecture distribuée pair-à-pair. Les données sont sauvegardées sur un serveur dédié installé chez le client, mais elles sont également réparties sur les serveurs d’autres clients après avoir été compressées, chiffrées et découpées en fragments illisibles par des tiers. Une approche qui vise à supprimer tout point unique de vulnérabilité et permet la reconstitution des données en cas de sinistre, y compris en cas de cryptolocage.

En cas de reconstruction, la logique distribuée permet de faire arriver les données depuis de multiples points simultanément, jusqu’à saturation de la bande passante disponible à destination. Une restauration sans goulot d’étranglement qui s’impose comme un réel atout par rapport aux architectures cloud centralisées.

Inspeere a particulièrement soigné l’aspect souveraineté numérique. Basée à Poitiers (Vienne), l’entreprise est française et appartient à ses fondateurs, Michaël Ferrec (photo) et Olivier Dalle. Les nœuds de stockage sont situés sur le territoire. À noter que les clients peuvent choisir les nœuds sur lesquels leurs données seront réparties. Une collectivité peut ainsi privilégier des nœuds d’entités publiques ; un groupe peut sélectionner ses propres sites ou d’autres entités internes. Inspeere, qui fournit le matériel dans environ 80% des cas, a également fait en sorte de s’appuyer sur des acteurs français ou européens, notamment Data Forge et Terra Computer. Enfin Datis est labellisée RésiMark (contribuant à la résilience nationale) et France Cybersecurity. Inspeere est également adhérent depuis 2024 d’Hexatrust, lequel a référencé Datis dans l’édition 2025 de son catalogue des solutions et services de confiance. La société fait aussi partie du Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine.

À ces arguments de résilience et de souveraineté s’ajoute un volet environnemental. Sur la base d’une analyse de cycle de vie portée par l’Ademe s’appuyant sur la base de données Négaoctet, Inspeere présente Datis comme plus vertueuse qu’une solution standard équivalente s’appuyant sur des ressources de type centre de données, notamment en matière de consommation énergétique et d’épuisement des ressources naturelles et abiotiques. L’éditeur est à ce titre membre du pôle de compétitivité numérique responsable Enter.

Inspeere est né en 2019 de la rencontre entre Michaël Ferrec, multi-entrepreneur, et Olivier Dalle, maître de conférences à l’Université de Nice, spécialiste de l’informatique distribuée. Leur idée était d’appliquer à la sauvegarde les travaux de recherche menés par Olivier Dalle au sein de l’i3S, le laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis. Après trois ans de maturation, Datis a été mis sur le marché en 2022. D’abord financée sur fonds propres, puis au moyen de financements non dilutifs, notamment de type BPI, l’entreprise a ouvert son capital depuis deux ans au fonds régional Naco et à un pool d’investisseurs privés, auprès desquels elle a levé près d’un million d’euros en plusieurs tours. L’entreprise compte aujourd’hui sept salariés et vise la profitabilité cette année.

Depuis trois ans, le positionnement commercial a évolué. Inspeere avait d’abord visé les TPE, avec un réseau de partenaires plutôt composé de bureauticiens. Mais l’éditeur a rapidement constaté que sa solution trouvait un écho plus fort auprès d’organisations plus structurées, disposant a minima d’un responsable informatique ou d’un DSI. Les collectivités locales font partie des entités les plus réceptives, séduites par la dimension souveraineté de Datis, et son positionnement tarifaire attractif. « Tout le monde a compris qu’il était une cible », constate Michaël Ferrec.

Ce constat pousse désormais Inspeere à privilégier le recrutement d’intégrateurs. Le référencement chez Miel doit précisément servir ce virage. Aucune signature formelle n’est encore annoncée, mais Inspeere indique avoir déjà engagé des discussions avec plusieurs acteurs nationaux et régionaux. Datis est également référencée dans le cadre du marché multi-éditeurs de SCC auprès de la CANUT.