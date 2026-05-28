APL Data Center poursuit son accélération. Le spécialiste français du conseil, de l’ingénierie et de la conception-réalisation de datacenters annonce un chiffre d’affaires 2025 de 114,9 M€, en hausse de 84%. Son résultat net progresse de 41%, à 6 M€. Une performance qui marque un nouveau changement de dimension pour le groupe, deux ans seulement après avoir franchi le cap des 50 M€ de revenus.

Cette croissance traduit la montée en puissance sur des projets de plus grande taille, notamment auprès des hyperscalers et des grands acteurs du cloud. « Nous avons accompagné cette année des projets parmi les plus stratégiques et dimensionnants pour le groupe, dans un marché européen en forte croissance », souligne Tristan Richard, CEO du groupe. « Le développement des infrastructures Edge et des environnements liés à l’intelligence artificielle a également fortement contribué à cette dynamique », ajoute-t-il.

L’exercice 2025 marque aussi un changement d’échelle géographique. Déjà implanté à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lausanne et Milan, APL Data Center a ouvert une succursale à Madrid afin d’accompagner sa croissance en Europe du Sud. Le groupe revendique désormais plus de 27 collaborateurs à l’international et 315 collaborateurs au total, dont 50 recrutés depuis le début de l’année 2026.

Cette dynamique a débouché, en avril, sur l’entrée minoritaire de CAPZA et ISAI au capital. Pour Robert Bouchard, chairman d’APL Data Center, cette opération doit donner au groupe les moyens « d’accélérer son développement » et d’accompagner des projets « de plus en plus stratégiques à l’échelle européenne ». Le groupe entend aussi intensifier ses investissements en R&D, déjà portés à 4,3 M€ en 2025, dans le cadre de son plan IMPACT 2027.