L’ESN Webnet poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition du cabinet de conseil parisien DataPy, spécialisé dans la data et le développement logiciel. Créée en 2019, l’entreprise intervient dans le data engineering, l’architecture data, le DataOps, l’analyse de données, l’automatisation et le développement full stack.

Fondée en 1996, Webnet accompagne les organisations dans la conception, le développement et l’exploitation de solutions digitales, en assistance technique comme au forfait. L’ESN revendique des expertises couvrant les applications métiers, le web et mobile, la TMA, le cloud et DevOps, l’expérience produit et l’expertise IT. Avec DataPy, elle renforce plus particulièrement son positionnement sur les projets data et IA.

DataPy accompagne de son côté des grands comptes dans la valorisation et l’industrialisation de leurs données, avec plus de 50 consultants en mission. Webnet met en avant la complémentarité des expertises, la proximité technologique entre les deux structures et l’élargissement de son portefeuille clients en Île-de-France.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des acquisitions réalisées par Webnet ces dernières années, après Agilicio en 2022, Yayty en 2024 et l’activité services de Coddity en 2025. Le groupe entend ainsi consolider son offre autour du couple data-IA, qui devrait représenter près de 25% d’un chiffre d’affaires groupe projeté autour de 24 M€ en 2026.

Légende photo : De gauche à droite, Stéphane Hudyma, président de Webnet, et Jérôme Taurines, cofondateur de DataPy. Crédit photo Webnet.