Attaques industrialisées par l’IA, SOC en pleine mutation, entrée en application de NIS 2, pénurie de talents : le marché de la cybersécurité change de visage et ouvre des opportunités inédites aux partenaires IT. Pour décrypter ces nouvelles règles du jeu, la rédaction de ChannelNews vous donne rendez-vous le mercredi 17 juin à partir de 9h15 pour une nouvelle émission 01Channel, en direct de son studio de La Défense.

Le marché français de la cybersécurité poursuit sa croissance à deux chiffres, mais le paysage a profondément changé en un an. L’IA agentique s’invite désormais autant dans l’arsenal des attaquants, qui industrialisent phishing, deepfakes et exploitation de vulnérabilités, que dans les outils de défense, où elle transforme le fonctionnement des SOC et le métier d’analyste. Dans le même temps, la transposition de NIS 2 dans le droit français fait basculer plus de 15 000 entités, dont une majorité de PME et d’ETI, dans le champ de la réglementation cyber, ouvrant le plus grand marché de conformité jamais proposé aux prestataires. Ajoutez à cela une pénurie persistante de compétences qui pousse massivement les entreprises vers les services managés, et le constat s’impose : pour les intégrateurs, MSSP, MSP et ESN, 2026 n’est plus l’année de la transition vers la cybersécurité, c’est celle où il faut accélérer.

Comment intégrer l’IA dans ses offres SOC et MSSP pour rester compétitif ? Comment structurer une offre d’accompagnement à la conformité NIS 2 et capter ce nouveau marché ? Quelle place pour la souveraineté dans les stratégies des clients ? Et comment bâtir un modèle économique rentable et résilient malgré la guerre des talents ? Autant de questions au cœur de cette matinée animée par Johann Armand, rédacteur en chef de ChannelNews.

Pour en débattre, nous aurons le plaisir de recevoir Arnaud Cassagne, fondateur d’ACKnowledge ; Sylvain Gatault, associé expert cyber de Centhys ; Sébastien Giai-Checa, leader de la practice Cyber de SCC ; Leo Gonzales, cofondateur de Devensys ; Mouhédine Habache, directeur de l’Agence de Cybersécurité de Néosoft ; Frédéric Muh, président de BEA Informatique ; Olivier Pantaléo, co-dirigeant d’Almond ; Eric Ruter, président de THEIA IT ; et Omer Shala, CEO & Chief AI Officer de Squad.

Ils seront accompagnés par les experts de nos partenaires : Sixtine Leblanc, responsable de l’offre cybersécurité d’Unyc ; Emmanuel Gosselin, directeur commercial France de Sophos ; Emmanuel Launay, Channel Director France & BeLux de Trend AI ; Nicolas Sterckmans, Senior Sales Engineer d’Acronis ; et Mehdi Kenzari, Business Development Manager de TD Synnex, qui interviendra pour le compte de Veeam.

Cette émission est organisée en partenariat avec Acronis, Sophos, Trend AI, Unyc, Veeam et TD Synnex, que nous remercions pour leur soutien.

Ne manquez pas ce rendez-vous dédié à l’avenir de la cybersécurité dans le channel. Réservez dès maintenant votre accès gratuit : https://matinales.channelnews.fr/matinale17-juin-2026/

Nous espérons vous compter parmi nous le mercredi 17 juin à partir de 9h15

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