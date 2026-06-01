L’opérateur français de datacenters de proximité Etix est entré en négociation exclusive avec Eurofiber France en vue de reprendre ses activités de colocation dans l’Hexagone. L’opération porte sur quatre implantations en Occitanie : trois datacenters en propre situés à Toulouse (photo), Auch et Nîmes, ainsi qu’une unité de colocation à Labège.

Cette acquisition porterait le réseau mondial d’Etix à 19 sites et renforcerait sensiblement sa présence régionale. En combinant ces actifs avec ses implantations existantes de Toulouse et Montpellier, l’opérateur entend constituer un ensemble de six sites en Occitanie et un cluster toulousain de cinq sites. Etix met en avant une offre souveraine, neutre vis-à-vis des opérateurs, certifiée ISO 27001, HDS et conforme aux exigences SecNumCloud, destinée notamment aux secteurs industriels, de la défense et de l’aéronautique.

Pour Eurofiber France, cette cession s’inscrit dans un recentrage sur ses activités d’infrastructures numériques et de réseaux fibre en accès ouvert. Le groupe estime que ses activités françaises de colocation n’avaient pas la taille critique suffisante pour se développer de manière autonome. Eurofiber continuera en revanche d’exploiter ses propres datacenters aux Pays-Bas.

La transaction, dont le montant n’est pas divulgué, reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel. Sa finalisation est attendue en juin 2026. Elle prévoit le transfert de quatre collaborateurs opérationnels d’Eurofiber vers Etix, afin d’assurer la continuité de service auprès des clients concernés. Les deux groupes indiquent par ailleurs vouloir maintenir un partenariat permettant à Eurofiber de proposer à ses clients français des capacités datacenter adossées au réseau d’Etix.