Le spécialiste canadien de système de contrôle d’accès physique, Genetec, reçoit la qualification « contrôles d’accès physique » de l’Anssi, l’agence française de la sécurité des systèmes d’information. Genetec est la première entreprise – et la seule pour le moment – à avoir obtenu ce sésame lié à la protection des infrastructures critiques. Cette qualification fait suite à son obtention de la certification de sécurité de premier niveau (CSPN) de l’Anssi en 2025. L’éditeur montréalais du Security Center Synergis est désormais considéré partenaire de confiance pour les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) français tels que les hôpitaux, les aéroports ou les infrastructures énergétiques de l’Hexagone.

« Cette qualification démontre notre capacité à répondre aux plus hauts standards de cybersécurité », déclare Cyrille Becker, le directeur général de Genetec EMEA.

Pour rappel, Genetec disposait déjà de nombreuses certifications internationales, parmi lesquelles ISO 27001 et 27017 concernant la gestion de la sécurité de l’information, SOC 2 Type II pour la protection des données, ainsi que la conformité aux exigences européennes de NIS2 et du RGPD.

 

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