Le groupe spécialisé en services de cybersécurité Squad annonce le rachat de Løvell Consulting, un cabinet de conseil parisien spécialisé en gouvernance, gestion des risques, conformité, résilience et gestion des identités et des accès (IAM). Société de 38 collaborateurs revendiquant 4,2 M€ de chiffre d’affaires en 2025, Løvell accompagne notamment les directions cybersécurité dans la structuration de leurs stratégies, la mise en conformité réglementaire et la sécurisation des identités.

Cette opération permet au groupe Squad de compléter son portefeuille d’expertises par une brique de conseil stratégique, en amont de ses activités historiques d’expertise, d’intégration et de services managés cyber. Le groupe met notamment en avant les besoins croissants liés à NIS2, DORA et à l’AI Act, qui renforcent les exigences des organisations en matière de gouvernance, de conformité et de résilience numérique.

« Nous avons fondé Squad avec la conviction qu’il fallait un acteur capable d’adresser la cybersécurité globalement chez les grands comptes français. Avec Løvell, nous adressons un nouveau pan de la cybersécurité : le conseil stratégique », résume Marc Brua, CEO et cofondateur de Squad.

Fondé en 2019 par Fabien Guillaume et Patrice Wang, Løvell conserve son identité sous la signature « Løvell, powered by Squad ». Ses deux fondateurs rejoignent le groupe pour poursuivre le développement de l’activité de conseil.

C’est la troisième opération de croissance externe de Squad depuis début 2024, après le rachat de Newlode, intégrateur cyber et MSSP, puis celui de Scassi, spécialiste de la cybersécurité industrielle. Squad avait alors présenté ces opérations comme les étapes d’un plan visant à bâtir une offre cyber plus complète, du conseil à l’intégration et aux services managés. Créé en 2011, le groupe revendique aujourd’hui plus de 850 experts, 11 agences en France, 3 implantations à l’international et un chiffre d’affaires budgété de 135 M€ en 2026.