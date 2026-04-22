La filiale du groupe Hitachi spécialisée dans le stockage, l’infrastructure de données et la gestion du cloud hybride nomme Jean-Charles Moyano au poste de directeur commercial grands comptes & mid-market en France. Ce dernier a pour mission d’accélérer le développement commercial de la société japonaise au niveau régional, à la fois dans les secteurs public et privé, en renforçant son écosystème de partenaires et en déployant une couverture régionale s’appuyant sur une approche métiers et verticalisée.

« Avec Jean-Charles Moyano, nous renforçons une approche à la fois sectorielle, territoriale et portée par notre écosystème et nos modèles as-a-service, dont EverFlex », détaille Christian Haegy, le directeur général de Hitachi Vantara en France.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans l’IT, Jean-Charles Moyano a effectué la majorité de sa carrière au sein de la multinationale étasunienne Dell Technologies. Il y a notamment occupé le poste de Senior Sales Manager, pilotant des équipes en charge de grands comptes des secteurs privé et public ainsi que des segments stratégiques du marché français.

Pour rappel, jusqu’à présent, la stratégie indirecte de Hitachi Vantara France représentait environ 70% de ses ventes et a été portée par les distributeurs TD Synnex et Arrow.