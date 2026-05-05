Le lyonnais BeMSP annonce la septième édition de sa conférence annuelle MSPCON le mercredi 3 juin 2026 dans les Salons de l’Aveyron (Paris 12ème). Cette année, la journée de conférences, de démonstrations techniques et de réseautage entre prestataires de services gérés (MSP) devrait rassembler 300 dirigeant·e·s, contre 250 en 2025. 

Parmi les temps forts de l’événement, on note une plénière sur les tendances de fond 2026 chez les MSP animée par Thomas Bresse (cf. photo) et Frédéric Navarro de BeMSP, la présentation d’une méthode pour transformer l’IA en revenu récurrent mensuel (MRR) par Guillaume Nominé et Damien Litaud de Goodweek, un espace dédié à l’Indice de Résilience Numérique (IRN), une conférence sur les dernières exigences réglementaires animée par l’avocate Cécile Vernudachi d’Anders Avocats. 

La journée sera clôturée par une remise de trophées pour distinguer les partenaires MSP les plus impliqués.

Parmi la quinzaine de partenaires sponsors de l’événement : Acronis, Goodweek, Kaseya ou encore Usecure.

L’organisateur déclare qu’il s’agit du « seul endroit où les MSP parlent vraiment MSP entre eux », afin d’échanger notamment sur les tarifs, les recrutements et les défis spécifiques aux fournisseurs de services managés. Pour autant, l’événement est également ouvert aux infogérant·e·s, intégrateurs, revendeurs de solutions et prestataires de services IT qui envisagent de s’orienter vers les services gérés.

L’inscription gratuite à l’événement et le programme complet sont disponibles ici.

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