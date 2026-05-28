Les investissements des opérateurs et entreprises d’infrastructures télécom ont été de 10,3 milliards d’euros en France en 2025, en baisse annuelle de 15%, selon l’observatoire de l’Arcep intitulé ‘Telconomics’. Il s’agit de la quatrième année consécutive de baisse des dépenses, la moitié d’entre elles étant consacrée aux déploiements des boucles locales fixes et mobiles à très haut débit.

Le recul de ces investissements est la conséquence de la baisse du nombre de nouveaux locaux couverts en fibre optique (FttH), selon l’étude : + 1,8 million en 2025 contre + 2,6 millions en 2024. Il est en lien avec la fin des déploiements dans plusieurs territoires français ainsi qu’avec la baisse du nombre de nouveaux sites mobiles déployés (6.100 sites supplémentaires en 2025, contre 8.300 en 2024).

Les revenus du marché des services mobiles baissent de 3,5% en un an, après six ans de croissance. Les prix des offres mobiles diminuent de 2% en raison de la baisse des prix de forfaits de gamme intermédiaire. Les revenus liés au fixe restent stables (-0,3% en un an), après deux années de croissance : +3,4% en 2024 et +2% en 2023. Les services à haut et très haut débit représentent 85% des revenus des services fixes.

Le nombre d’abonnements internet en fibre optique atteint 27,1 millions en France à la fin de l’année 2025 contre moitié moins il y a quatre ans. Il représente 82% du nombre total d’abonnements internet à la fin de l’année 2025, soit une hausse de 7 points en un an.

Sur le marché mobile, les cartes SIM actives en 5G ont progressé de 8,3 millions en 2025 mais ne représentent que 39% des 84,9 millions de cartes SIM en service tandis que 91% sont actives sur le réseau 4G.