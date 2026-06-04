Netgear poursuit la structuration de son écosystème partenaires. Après avoir refondu à l’automne son programme partenaires, désormais davantage orienté vers les MSP et le marché entreprises, le constructeur lance Connected Crew, un dispositif d’accompagnement technique destiné aux MSP, VAR, installateurs et à leurs clients finaux.

Présenté comme un hub d’expertise unifié, Connected Crew vise à donner aux partenaires un accès plus direct aux ingénieurs systèmes de Netgear, ainsi qu’à des ressources de formation et à des espaces d’échange entre pairs. L’objectif est d’accélérer la résolution des incidents, de réduire les temps d’indisponibilité et de sécuriser les déploiements, notamment sur des environnements réseau plus complexes.

Le dispositif couvre l’ensemble du portefeuille professionnel de Netgear. Il doit permettre aux partenaires de s’appuyer sur des configurations reproductibles, de valider leurs choix d’architecture au regard des bonnes pratiques terrain et de limiter les interventions correctives. Connected Crew prévoit également des niveaux d’engagement permettant aux partenaires les plus actifs d’accéder à des avantages supplémentaires, comme des invitations à des événements ou un accès anticipé à certains programmes bêta.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du Partner Success Program lancé fin 2025, par lequel Netgear entend renforcer son positionnement BtoB et accroître son attractivité auprès des MSP. Le constructeur mise en particulier sur ces derniers pour adresser les PME, de plus en plus demandeuses de supervision, de support et de garanties de disponibilité autour de leurs infrastructures réseau.