Netgear poursuit la structuration de son écosystème partenaires. Après avoir refondu à l’automne son programme partenaires, désormais davantage orienté vers les MSP et le marché entreprises, le constructeur lance Connected Crew, un dispositif d’accompagnement technique destiné aux MSP, VAR, installateurs et à leurs clients finaux.

Présenté comme un hub d’expertise unifié, Connected Crew vise à donner aux partenaires un accès plus direct aux ingénieurs systèmes de Netgear, ainsi qu’à des ressources de formation et à des espaces d’échange entre pairs. L’objectif est d’accélérer la résolution des incidents, de réduire les temps d’indisponibilité et de sécuriser les déploiements, notamment sur des environnements réseau plus complexes.

Le dispositif couvre l’ensemble du portefeuille professionnel de Netgear. Il doit permettre aux partenaires de s’appuyer sur des configurations reproductibles, de valider leurs choix d’architecture au regard des bonnes pratiques terrain et de limiter les interventions correctives. Connected Crew prévoit également des niveaux d’engagement permettant aux partenaires les plus actifs d’accéder à des avantages supplémentaires, comme des invitations à des événements ou un accès anticipé à certains programmes bêta.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du Partner Success Program lancé fin 2025, par lequel Netgear entend renforcer son positionnement BtoB et accroître son attractivité auprès des MSP. Le constructeur mise en particulier sur ces derniers pour adresser les PME, de plus en plus demandeuses de supervision, de support et de garanties de disponibilité autour de leurs infrastructures réseau.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Netgear confirme son offensive sur le marché de la sécurité
Une gamme d’appliances UTM, un nouveau grossiste spécialisé dans la sécurité (Exer Datacom), une certification : Netgear multiplie les initiatives pour s’imposer sur le marché de la sécurité....

Cisco s’allie avec Pure Storage et se lance dans le big data
Cisco s’active sur différents fronts, et notamment sur celui du stockage. Après avoir annoncé un accord avec IBM concernant le lancement de VersaStack, une solution alliant l’infrastructure intégrée UCS de Cisco et...

Netgear muscle son programme partenaires pour accompagner sa montée en gamme et séduire les MSP
Sur la lancée de sa transformation engagée depuis la prise de fonction d’une nouvelle équipe dirigeante, le constructeur annonce une refonte de son programme partenaires. Objectif : renforcer sa présence sur le segment entreprises, et...

Bigben Connected lance une gamme de coques de protection pour smartphones certifiée par Samsung et garantie à vie, disponible en magasin
Après le lancement réussi des protections d’écran Force Glass certifiées par SAMSUNG, Bigben Connected, leader français des accessoires et objets connectés pour mobiles, poursuit son partenariat technologique avec l’industriel coréen leader mondial du smartphone et annonce...

Nouveaux boitiers Prosecure STM chez Netgear
Netgear lance une gamme de passerelles de sécurité STM (Security Threat Management) à la marque ProSecure. Destinée aux PME, elle combine différentes protections contre les menaces....