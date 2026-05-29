Everpure, nouveau nom de Pure Storage depuis mars, démarre son exercice fiscal 2027 sur une nette accélération. Le spécialiste du stockage flash et de la gestion des données annonce un chiffre d’affaires de 1,053 milliard de dollars pour son premier trimestre, clos le 3 mai, en hausse de 35% sur un an. La performance dépasse les prévisions communiquées fin février, qui tablaient sur 990 millions à 1 milliard de dollars. C’est aussi la plus forte progression trimestrielle enregistrée depuis le premier trimestre 2021.

La croissance est principalement tirée par les revenus produits, en hausse de 55% à 577 millions de dollars. Les revenus des services par abonnement progressent de 17% à 476 millions de dollars, tandis que l’ARR des abonnements atteint 2 milliards de dollars, en hausse de 19%. Les obligations de performance restantes progressent de 41% à 3,8 milliards de dollars.

La rentabilité s’améliore également. Everpure dégage un résultat opérationnel GAAP de 20 millions de dollars, contre une perte opérationnelle de 31 millions un an plus tôt. En non-GAAP, le résultat opérationnel atteint 159 millions de dollars, pour une marge de 15,1%. Le bénéfice par action non-GAAP ressort à 47 cents, au-dessus des attentes des analystes.

Cette publication intervient quelques semaines après le repositionnement de Pure Storage sous le nom Everpure. Derrière ce changement d’identité, l’entreprise veut élargir son territoire au-delà du stockage pour s’imposer sur la gestion unifiée de la donnée, autour de son architecture Enterprise Data Cloud.

Everpure a également finalisé en mai l’acquisition de 1touch, spécialiste israélien de l’intelligence contextuelle des données. L’opération doit renforcer ses capacités de découverte, classification, gouvernance et mise en contexte des données pour les projets d’IA.

Le trimestre confirme ainsi l’effet d’entraînement de l’IA sur les besoins en infrastructures de données, mais aussi ses effets de bord. Everpure opère dans un contexte de forte tension sur les composants, dont les coûts ont explosé sous l’effet de la demande en semi-conducteurs pour l’IA.

Début mai, son CEO Charles Giancarlo (photo) avait alerté clients et partenaires sur une hausse de 300% à 900% du coût de certains composants depuis mi-2025. L’entreprise indique avoir augmenté ses prix d’environ 70% depuis le début de l’année, tout en maintenant ces hausses « nettement en dessous » de l’augmentation réelle de ses coûts d’approvisionnement.

Cette pression n’empêche pas Everpure de relever ses perspectives annuelles. Pour le deuxième trimestre fiscal 2027, le groupe vise un chiffre d’affaires compris entre 1,095 et 1,105 milliard de dollars, soit une croissance de 27% à 28%.

Sur l’ensemble de l’exercice, il anticipe désormais entre 4,41 et 4,51 milliards de dollars de revenus, contre 4,3 à 4,4 milliards précédemment, soit une croissance attendue de 20% à 23%.